ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Испания разгромила Австрию в плей-офф и идет в следующий раунд ЧМ-2026

00:11 03.07.2026 Пт
2 мин
Сможет ли "Фурия Роха" наконец снять проклятие плей-офф, преследовавшего команду более полутора десятков лет?
aimg Екатерина Урсатий
Испания разгромила Австрию в плей-офф и идет в следующий раунд ЧМ-2026 Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На чемпионате мира-2026 по футболу определился очередной участник 1/8 финала. Сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии со счётом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Отменен гол и бенефис Оярсабаля

Испанцы с первых минут захватили инициативу, но австрийцы под руководством Ральфа Рангника надежно держали оборону.

На 30-й минуте Марк Кукурелья занес мяч в сетку, но арбитр отменил гол через фол на вратаре Александере Шлагере.

Однако давление подопечных Луиса де ла Фуэнте дало результат уже за 10 минут до перерыва. Микель Оярсабаль блестяще сориентировался в штрафной после паса Кукурельи и пробил в нижний угол.

Перед самым свистком на перерыв удвоить преимущество могли Алекс Баэн (попал в поперечину) и Ламин Ямал, но Австрию спас голкипер.

Разгром во втором тайме и выход в 1/8 финала

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Испания продолжала доминировать полностью на поле. На 66-й минуте Алекс Баэна выполнил точную прострельную передачу, а Педро Порро кивком головы удвоил преимущество. Уже на 89-й Оярсабаль после очередного ассиста Кукурельи оформил дубль, установив окончательный счет – 3:0.

Австрия выглядела беспомощной, и даже замена игроков не помогла команде создать хоть один серьезный момент у ворот соперника.

Испания разрушает 16-летнее проклятие

Эта победа стала знаковой для испанского футбола. "Фурия Роха" не выигрывала матч плей-офф ЧМ по триумфальному финалу 2010 года. После этого они позорно вылетали на ранних стадиях: в 2018 году от России, а в 2022-м - от Марокко.

В то же время, для Австрии это был первый выход в плей-офф с далекого 1954 года. Команда впервые за 72 года покидает эту стадию без забитого гола.

В следующем раунде 1/8 финала испанцы будут играть с победителем пары Португалия – Хорватия.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Испания Австрия Чемпионат мира Футбол
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics