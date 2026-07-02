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Камбэк на Евро-2026: Украина выбила Сербию и вышла на чемпионат мира

22:13 02.07.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" пропустили первыми, но перевернули матч через четыре минуты
aimg Екатерина Урсатий
Камбэк на Евро-2026: Украина выбила Сербию и вышла на чемпионат мира Сборная Украины U19 (фото: УЕФА)
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Фантастический камбек ребят Дмитрия Михайленко в Уэльсе: "сине-желтые" пропустили первыми, но перевернули матч через четыре минуты, гарантировав себе исторический суперприз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Шок на старте и магические четыре минуты Глюта

После уверенной победы в первом туре над Хорватией сборная Украины подходила к матчу против Сербии с четким пониманием: три очка гарантируют досрочный плейоф, поскольку главные конкуренты (Италия и Хорватия) ранее сыграли вничью (0:0).

Однако дебют встречи в Бангоре выдался холодным душем для украинцев. Уже на 16-й минуте серб Джордже Ранкович получил мяч в штрафной и точным ударом в правый нижний угол открыл счет.

"Сине-желтые" сплотились и ответили настоящим блицкригом, главным героем которого стал 18-летний Виталий Глют:

  • 32-я минута: Украинцы разогнали быструю атаку, и Глют бильярдным ударом низом под правую стойку сравнял счет во встрече – 1:1.
  • 36-я минута: Не успели сербы прийти в себя, как Виталий отважился на удар с дальней дистанции. Мяч снова затрепетал в правом нижнем углу ворот соперника – 1:2.

Во втором тайма наша команда продемонстрировала зрелую тактическую игру в обороне, надежно закрыла происки к собственным воротам и уверенно довела матч до волевой победы.

Максимум в таблице и исторический билет на ЧМ

Благодаря этому камбэку Украина единолично возглавила турнирную таблицу группы B, имея в своем активе максимальные 6 очков после двух матчей.

Поскольку две лучшие команды квартета выходят в полуфинал, "сине-желтые" стали недосягаемыми для Хорватии (1 очко) и Сербии (0 очков).

Более того, выход в 1/2 финала автоматически означает выполнение стратегической задачи - завоевание путевки на чемпионат мира 2027 года U-20, куда попадают все четыре полуфиналиста Евро.

Турнирная таблица группы B после 2-го тура:

  1. Украина – 6 очков (2 матча), разница голов 5:2
  2. Италия – 4 очка (2), 2:0
  3. Хорватия – 1 очко (2), 1:3
  4. Сербия – 0 очков (2), 1:4

В заключительном туре группового раунда, который состоится в воскресенье, 5 июля, в 18:00 сборная Украины сыграет против Италии.

В этом поединке будет решаться судьба первого места в группе. Напомним, чемпионат Европы в Уэльсе продлится до 11 июля.

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