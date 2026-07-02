Камбэк на Евро-2026: Украина выбила Сербию и вышла на чемпионат мира
Фантастический камбек ребят Дмитрия Михайленко в Уэльсе: "сине-желтые" пропустили первыми, но перевернули матч через четыре минуты, гарантировав себе исторический суперприз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.
Шок на старте и магические четыре минуты Глюта
После уверенной победы в первом туре над Хорватией сборная Украины подходила к матчу против Сербии с четким пониманием: три очка гарантируют досрочный плейоф, поскольку главные конкуренты (Италия и Хорватия) ранее сыграли вничью (0:0).
Однако дебют встречи в Бангоре выдался холодным душем для украинцев. Уже на 16-й минуте серб Джордже Ранкович получил мяч в штрафной и точным ударом в правый нижний угол открыл счет.
"Сине-желтые" сплотились и ответили настоящим блицкригом, главным героем которого стал 18-летний Виталий Глют:
- 32-я минута: Украинцы разогнали быструю атаку, и Глют бильярдным ударом низом под правую стойку сравнял счет во встрече – 1:1.
- 36-я минута: Не успели сербы прийти в себя, как Виталий отважился на удар с дальней дистанции. Мяч снова затрепетал в правом нижнем углу ворот соперника – 1:2.
Во втором тайма наша команда продемонстрировала зрелую тактическую игру в обороне, надежно закрыла происки к собственным воротам и уверенно довела матч до волевой победы.
Максимум в таблице и исторический билет на ЧМ
Благодаря этому камбэку Украина единолично возглавила турнирную таблицу группы B, имея в своем активе максимальные 6 очков после двух матчей.
Поскольку две лучшие команды квартета выходят в полуфинал, "сине-желтые" стали недосягаемыми для Хорватии (1 очко) и Сербии (0 очков).
Более того, выход в 1/2 финала автоматически означает выполнение стратегической задачи - завоевание путевки на чемпионат мира 2027 года U-20, куда попадают все четыре полуфиналиста Евро.
Турнирная таблица группы B после 2-го тура:
- Украина – 6 очков (2 матча), разница голов 5:2
- Италия – 4 очка (2), 2:0
- Хорватия – 1 очко (2), 1:3
- Сербия – 0 очков (2), 1:4
В заключительном туре группового раунда, который состоится в воскресенье, 5 июля, в 18:00 сборная Украины сыграет против Италии.
В этом поединке будет решаться судьба первого места в группе. Напомним, чемпионат Европы в Уэльсе продлится до 11 июля.
Ранее мы писали, что "Карпаты" подписали форварда, которого не ждали в УПЛ.