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Камбек на Євро-2026: Україна вибила Сербію та вийшла на чемпіонат світу

22:13 02.07.2026 Чт
2 хв
"Синьо-жовті" пропустили першими, але перевернули матч за чотири хвилини
aimg Катерина Урсатій
Камбек на Євро-2026: Україна вибила Сербію та вийшла на чемпіонат світу Збірна України U19 (фото: УЄФА)
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Фантастичний камбек хлопців Дмитра Михайленка в Уельсі: "синьо-жовті" пропустили першими, але перевернули матч за чотири хвилини, гарантувавши собі історичний суперприз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Шок на старті та магічні чотири хвилини Глюта

Після впевненої перемоги у першому турі над Хорватією, збірна України підходила до матчу проти Сербії з чітким розумінням: три очки гарантують достроковий плейоф, оскільки головні конкуренти (Італія та Хорватія) раніше зіграли внічию (0:0).

Проте дебют зустрічі в Бангорі видався холодним душем для українців. Уже на 16-й хвилині серб Джордже Ранкович отримав м'яч у штрафному майданчику і точним ударом у правий нижній кут відкрив рахунок.

"Синьо-жовті" згуртувалися і відповіли справжнім бліцкригом, головним героєм якого став 18-річний Віталій Глют:

  • 32-га хвилина: Українці розігнали швидку атаку, і Глют більярдним ударом низом під праву стійку зрівняв рахунок у зустрічі - 1:1.
  • 36-та хвилина: Не встигли серби оговтатися, як Віталій наважився на удар із дальньої відстані. М'яч знову затріпотів у правому нижньому куті воріт суперника - 1:2.

У другому тайма наша команда продемонструвала зрілу тактичну гру в обороні, надійно закрила підступи до власних воріт та впевнено довела матч до вольової перемоги.

Максимум у таблиці та історичний квиток на ЧС

Завдяки цьому камбеку Україна одноосібно очолила турнірну таблицю групи B, маючи у своєму активі максимальні 6 очок після двох матчів.

Оскільки дві найкращі команди квартету виходять до півфіналу, "синьо-жовті" стали недосяжними для Хорватії (1 очко) та Сербії (0 очок).

Ба більше, вихід до 1/2 фіналу автоматично означає виконання стратегічного завдання - завоювання путівки на чемпіонат світу 2027 року U-20, куди потрапляють усі чотири півфіналісти Євро.

Турнірна таблиця групи B після 2-го туру:

  1. Україна - 6 очок (2 матчі), різниця голів 5:2
  2. Італія - 4 очки (2), 2:0
  3. Хорватія - 1 очко (2), 1:3
  4. Сербія - 0 очок (2), 1:4

У заключному турі групового раунду, який відбудеться в неділю, 5 липня, о 18:00, збірна України зіграє проти Італії.

У цьому поєдинку вирішуватиметься доля першого місця в групі. Нагадаємо, чемпіонат Європи в Уельсі триватиме до 11 липня.

Раніше ми писали, що "Карпати" підписали форварда, на якого не чекали в УПЛ.

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