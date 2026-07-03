Камбек Роналду, офсайд із крикету і впевнений крок Швейцарії на ЧС-2026 (відео)

У ніч на 3 липня на чемпіонаті світу-2026 відбулися чергові поєдинки 1/16 фіналу. Вболівальники побачили наддраматичне протистояння Португалії та Хорватії з розв'язкою на останніх секундах, а також впевнений тріумф збірної Швейцарії в матчі проти Алжиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції матчів на Megogo .

ЧС-2026. 1/16 фіналу

Португалія – Хорватія – 2:1

Голи: Роналду, 68 (з пенальті), Рамуш, 90+4 – Перішич, 53

Швейцарія – Алжир – 2:0

Голи: Емболо, 10, Ндоє, 46

Бенефіс Роналду та драма Хорватії з ВАР

Перша в історії зустріч цих збірних на Мундіалях, перетворилася на справжній трилер. Перший тайм пройшов за ініціативи португальців, але відкрити рахунок по перерві вдалося Хорватії – на 53-й хвилині Іван Перішіч замкнув навіс Йосіпа Станішіча. За мить хорвати забили вдруге зусиллями Матановіча, але гол скасували через офсайд.

Головним героєм вечора став капітан португальців Кріштіану Роналду. Спочатку арбітри скасували його взяття воріт, але на 68-й хвилині 41-річний форвард холоднокровно реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. На 90+4-й хвилині Гонсалу Рамуш після пасу Рафаеля Леау вивів Португалію вперед.

Шалена розв'язка відбулася на 90+13-й хвилині: захисник хорватів Йошко Гвардіол відправив м'яч у сітку і міг перевести гру в екстратайми. Проте нова мікрочіпова технологія, запозичена з крикету, зафіксувала ледь помітний контакт із м'ячем Ігоря Матановіча в розвитку атаки. Це автоматично поставило Гвардіола в офсайд – гол скасували і Португалія втримала перемогу.

Два голи у ворота Зідана

В іншому нічному матчі збірна Швейцарії впевнено розібралася з Алжиром. Європейці зняли всі питання за рахунок двох швидких голів на старті кожного з таймів.

Вже на 10-й хвилині Брель Емболо відзначився після пасу Йогана Манзамбі. А на першій хвилині другого тайму Дан Ндоє скористався помилкою алжирської оборони та сильним ударом під ліву стійку подвоїв перевагу. Син легендарного Зінедіна Зідана – Люка Зідан, який захищав ворота Алжиру, врятувати команду не зміг.

Завдяки цьому успіху Швейцарія вчетверте поспіль вийшла до 1/8 фіналу чемпіонатів світу. Водночас на трьох попередніх мундіалях швейцарці вилітали саме на цій стадії.

Хто з ким зіграє в 1/8 фіналу

Збірна Португалії утворила суперпару 1/8 фіналу, де її суперником стане Іспанія, яка напередодні розгромила Австрію (3:0). Цей мегаматч відбудеться у понеділок, 6 липня, о 22:00 за київським часом.

Швейцарія свого наступного опонента дізнається у ніч на суботу, 4 липня – ним стане переможець протистояння між збірними Колумбії та Гани.