Скандал на ЧС-2026: ФІФА виступила із заявою про незарахований гол Хорватії (відео моменту)

Графіка "серцебиття" в ефірі

На 90+13-й хвилині зустрічі захисник "Манчестер Сіті" Йошко Гвардіол відправив м'яч у сітку воріт португальців. Здавалося, хорвати здійснили неймовірний камбек, проте після тривалого перегляду ВАР головний арбітр скасував взяття воріт через положення поза грою.

Як пояснили у ФІФА, ухвалити правильне рішення суддівській бригаді допомогла новітня технологія Connected Ball Technology, інтегрована в офіційний м'яч мундіалю – Trionда.

"Згідно з даними, отриманими за допомогою технології Connected Ball Technology, вбудованої в м'яч Trionda, було доведено, що Ігор Матановіч торкнувся м'яча, перш ніж той досягнув Маріо Пашаліча (який перебував в офсайді), що дозволило арбітру правильно визначити офсайд і скасувати гол", - йдеться в заяві.

Спеціальні високотехнологічні датчики IMU, які розміщені всередині м'яча, здатні вловлювати будь-який, навіть найменш помітний дотик. Під час телевізійної трансляції цей контакт відобразився для глядачів у вигляді спеціального "графічного зображення серцебиття". Завдяки цьому судді отримали безпрецедентний обсяг точних даних у режимі реального часу для швидких рішень.

Що далі на ЧС-2026

Завдяки скасуванню гола на 13-й доданій хвилині збірна Португалії втримала перемогу з рахунком 2:1 та успішно подолала перший раунд плей-офф.

Тепер на команду Кріштіану Роналду чекає суперпринципове піренейське дербі. У рамках 1/8 фіналу португальці схрестять зброю зі збірною Іспанії. Поєдинок заплановано на понеділок, 6 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.