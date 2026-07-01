Погром в плей-офф ЧМ: Мбаппе оформил дубль, побил рекорд Роналдо и вывел Францию в 1/8

Парад упущенных шансов и шедевры от Олисе и Баркола

Французы с первых минут захватили инициативу, однако мяч упорно не шел в ворота Виделла Зеттерстрема. Сначала Килиан Мбаппе реализовал выход лицом к лицу, но гол отменили из-за офсайда.

Впоследствии звездный форвард дважды сотряс стойку ворот, а Майкл Олисе чуть не создал шедевр ударом через себя - скандинавов снова спас каркас.

Пробить куражного шведского кипера подопечным Дидье Дешама удалось только под занавес тайма. На 45-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Мбаппе, который мощным ударом под правую стойку открыл счет – 1:0.

Полностью снять вопрос о победителе французам удалось на старте второй половины игры. На 53-й минуте Олисе тонкой передачей нашел в штрафной Брэдли Баркола, а тот филигранно закрутил мяч в левую "девятку" - 2:0.

Точку в тотальном погроме на 74-й минуте поставил тот же Мбаппе. Майкл Олисе отдал разрезную передачу, а Килиан мгновенно сориентировался и с близкого расстояния пробил точно в угол, оформив дубль, а для Олисе это уже 5-й ассист на турнире. В итоге – убедительные 3:0 в пользу Франции.

Исторический триумф Килиана и турнирная сетка

Благодаря этому дублю Килиан Мбаппе установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по количеству голов в матчах плей-офф.

Французский нападающий довел свой бомбардирский счет до 9 забитых мячей в 9 поединках на выбывание, обойдя по 8 голов легендарных бразильцев Леонидаса и Роналдо.

Мбаппе неизменно отмечается в раундах на вылет на трех мундиалях подряд: ЧМ-2018, ЧМ-2022 и текущем ЧМ-2026.

Победа вывела сборную Франции в 1/8 финала ЧМ-2026, где главный фаворит турнира (по версии букмекеров) сыграет против сборной Парагвая, которая накануне сенсационно выбила Германию в серии пенальти.