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Две мегасенсации на ЧМ-2026: вылет грандов в сериях пенальти и первая пара 1/8 финала (видео)

08:36 30.06.2026 Вт
2 мин
Сборные Германии и Нидерландов синхронно прекратили борьбу по итогам футбольных лотерей
aimg Андрей Костенко
Две мегасенсации на ЧМ-2026: вылет грандов в сериях пенальти и первая пара 1/8 финала (видео) Парагвай выбил Германию (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Сразу два топ-представителя европейского футбола – Германия и Нидерланды – покинули чемпионат мира-2026 в первом же раунде на вылет. Оба фаворита не смогли подтвердить свой статус в сериях послематчевых пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Исторический провал Бундестим

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала

Германия – Парагвай – 1:1, по пенальти – 3:4

Голы: Хаверц, 54 – Энкисо, 42

Сборная Германии сенсационно завершила выступления на мундиале, уступив команде Парагвая. Основное и дополнительное время драматического матча завершилось вничью – 1:1.

На гол парагвайца Хулио Энсисо в конце первого тайма немцы ответили точным ударом Кая Хаверца на 54-й минуте. В экстратайме арбитр с помощью ВАР отменил гол немца Йонатана Та, а в серии пенальти удача улыбнулась южноамериканцам - 4:3. Роковой промах допустил тот же Та.

Интересно, что Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионатах мира (до этого Бундестим выиграла все четыре свои серии). Это лишь второе подобное поражение немцев на крупных турнирах после финала Евро-1976 против Чехословакии.

Парагвай вышел в 1/8 финала чемпионата мира впервые за последние 16 лет. Следующим соперником команды станет победитель пары Франция – Швеция.

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Африканская драма для Кумана

Нидерланды – Марокко – 1:1, по пенальти – 2:3

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Вслед за немцами мировое первенство покинула и сборная Нидерландов, которая в мексиканском Монтеррее не удержала победу над неуступчивой командой Марокко.

"Оранжевые" вышли вперед на 72-й минуте благодаря голу Коди Гакпо. Однако подопечные Рональда Кумана пропустили в ответ уже в компенсированное арбитром время от Иссы Диопа. В экстратаймах счет не изменился, а в серии послематчевых пенальти крепче нервы оказались у марокканцев – 3:2. Нидерландцы Тимбер, Клюйверт и Саммервилл провалили свои попытки, а решающий удар реализовал Сайбари.

Благодаря этой победе сборная Марокко шагает в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с командой Канады – это первая официально сформированная пара следующей стадии турнира.

Ранее мы рассказали, как Бразилия на последних секундах выбила Японию с ЧМ-2026.

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