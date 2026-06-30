Дві мегасенсації на ЧС-2026: виліт грандів у серіях пенальті та перша пара 1/8 фіналу (відео)

Одразу два топ-представники європейського футболу – Німеччина та Нідерланди – залишили чемпіонат світу-2026 у першому ж раунді на виліт. Обидва фаворити не змогли підтвердити свій статус у серіях післяматчевих пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Історичний провал Бундестім

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Німеччина – Парагвай – 1:1, по пенальті – 3:4

Голи: Хаверц, 54 – Енкісо, 42

Збірна Німеччини сенсаційно завершила виступи на мундіалі, поступившись команді Парагваю. Основний та додатковий час драматичного матчу завершилися внічию – 1:1.

На гол парагвайця Хуліо Енсісо наприкінці першого тайму німці відповіли точним ударом Кая Хаверца на 54-й хвилині. В екстратаймі арбітр за допомогою ВАР скасував гол німця Йонатана Та, а в серії пенальті фортуна посміхнулася південноамериканцям – 4:3. Фатального промаху припустився той самий Та.

Цікаво, що Німеччина вперше в історії програла серію пенальті на чемпіонатах світу (до цього Бундестім виграла всі чотири свої серії). Це лише друга подібна поразка німців на великих турнірах після фіналу Євро-1976 проти Чехословаччини.

Парагвай вийшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу вперше за останні 16 років. Наступним суперником команди стане переможець пари Франція – Швеція.

Африканська драма для Кумана

Нідерланди – Марокко – 1:1, по пенальті – 2:3

Голи: Гакпо, 72 – Діоп, 90+1

Слідом за німцями світову першість залишила і збірна Нідерландів, яка у мексиканському Монтерреї не втримала перемогу над непоступливою командою Марокко.

"Помаранчеві" вийшли вперед на 72-й хвилині завдяки голу Коді Гакпо. Проте підопічні Рональда Кумана пропустили у відповідь уже в компенсований арбітром час від Ісси Діопа. В екстратаймах рахунок не змінився, а в серії післяматчевих пенальті міцнішими нерви виявилися у марокканців – 3:2. Нідерландці Тімбер, Клюйверт та Саммервілл свої спроби провалили, а вирішальний удар реалізував Сайбарі.

Завдяки цій перемозі збірна Марокко крокує до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зустрінеться з командою Канади – це перша офіційно сформована пара наступної стадії турніру.