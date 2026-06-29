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Джокер Анчелотти спасает фаворита: Бразилия на последних секундах выбила Японию из ЧМ

22:16 29.06.2026 Пн
3 мин
Бразильцы пропустили первыми и штурмовали ворота до последнего
aimg Екатерина Урсатий
Джокер Анчелотти спасает фаворита: Бразилия на последних секундах выбила Японию из ЧМ Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Сборная Бразилии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026. В невероятно драматичном поединке первой стадии плейоф пятикратные чемпионы мира сумели переломить ход встречи против неуступчивой команды Японии, забив победный мяч на пятой компенсированной минуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Пропущенный удар и избавление от ветерана

Бразильцы под руководством Карло Анчелотти с первых минут захватили территориальное преимущество, однако их позиционные атаки долго разбивались о железобетонные редуты соперника.

Япония воспользовалась первой же грубой ошибкой "селесао". На 29-й минуте Данило промахнулся в центре поля, Кайшу Сано перехватил мяч и роскошным дальним ударом поразил угол ворот, забив свой дебютный гол за сборную - 0:1.

После перерыва Бразилия включила максимальные обороты. Нажатие принесло плоды на 56-й минуте: Габриэл вырезал точную подачу на дальний угол вратарского, где опытный Каземиро выиграл «воздух» и расстрелял сетку ворот.

После этого бразильцы устроили настоящую осаду. Винисиус Жуниор проверил на прочность стойку, а голкипер азиатов Дион Судзуки творил чудеса в рамке.

Когда матч уже катился к овертаймам, на 90+5-й минуте Бразилия организовала образцовую контратаку: Бруно Гимарайнс вывел на ударную позицию Габриэла Мартинелли, и джокер Анчелотти технически пробил в дальний угол – 2:1.

Признание для капитана и лучшего игрока матча

Героические усилия лидера полузащиты бразильцев не остались незамеченными. Авторитетного хавбека "селесао" Казэмиро официально признали лучшим игроком этого драматического противостояния 1/16 финала.

По результатам голосования болельщиков на официальных ресурсах ФИФА опытный полузащитник получил престижную награду Michelob Ultra Superior Player of the Match.

Именно точный удар головой от Казэмиро на 56-й минуте позволил пятикратным чемпионам мира вернуться в игру и перехватить психологическое преимущество.

Кроме сверхважного взятия ворот, полузащитник продемонстрировал поразительную точность и качество дирижирования атаками своей команды.

За все игровое время он дважды попал в створ ворот соперника, а также выполнил 68 точных передач из 76 общих попыток, показав гроссмейстерский показатель эффективности в 89%.

Исторический камбэк и проклятие Азии

Эта победа позволила Бразилии продолжить свою 30-летнюю серию доминирования над японцами в официальных матчах (в общей сложности это 12-я победа в 15 очных встречах) и переписать несколько статистических достижений:

  • "Селесао" впервые с 2002 года (после легендарной игры с Англией) одержали именно волевую победу в плейофе чемпионатов мира.

  • Южноамериканцы уже в 23-й раз в своей истории пробились в топ-16 команд планеты. В последний раз они вылетали столь рано еще в далеком 1990 году.

Для сборной Японии продолжается настоящее проклятие первого раунда на вылет. Самураи до сих пор не выиграли ни одного матча в плейоф ЧМ, зафиксировав уже пятую неудачу на этой стадии в истории (после 2002, 2010, 2018 и 2022 годов).

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар – Норвегия, которые проведут свой поединок во вторник, 30 июня, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне определился первый участник 1/8 финала - в следующий раунд успешно пробились хозяева турнира, сборная США.

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