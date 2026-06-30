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Безумный финал: Голланд на последних минутах вырвал для Норвегии историческую победу на ЧМ

22:26 30.06.2026 Вт
2 мин
Юбилейный гол звездного форварда вывел скандинавов в Бразилию
aimg Екатерина Урсатий
Безумный финал: Голланд на последних минутах вырвал для Норвегии историческую победу на ЧМ Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Национальная сборная Норвегии одержала драматическую победу над командой Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу. Перестрелка лидеров европейского и африканского футбола завершилась триумфом скандинавов, благодаря которым переписали собственную историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Валидальный финал и юбилей бомбардира

Поединок первого раунда плейоф начался в прагматичной и осторожной борьбе. На старте активнее смотрелись ивуарийцы, однако ближе к концу первой половины встречи норвежцы перехватили инициативу.

На 39-й минуте 21-летний нападающий "Лейпцига" Антонио Нуса получил мяч в штрафной и роскошным обводным ударом закрутил его в дальнюю "девятку" - 1:0.

После перерыва Кот-д'Ивуар существенно прибавил в агрессии и на 74-й минуте восстановил паритет. 23-летний вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло разыграл блестящую "стенку" с партнером на правом фланге, на скорости ворвался в штрафную и эффектно пробил мимо голкипера в дальний угол - 1:1.

Когда матч постепенно катился к овертаймам, свое веское слово сказал капитан и главная звезда Норвегии. На 86-й минуте Патрик Берг выполнил точный прострел на линию вратарской, где Эрлинг Голанд в касание переправил мяч в сетку. Этот гол стал для форварда 60-м за национальную команду и уже 5-м на текущем мундиале.

Настоящим героем финальных секунд стал также вратарь норвежцев Эрьян Нюланд. На 90+6-й минуте тот же Диалло идеально пробил со штрафного в самую "девятку", но опытный голкипер в зрелищном прыжке потянул мяч и удержал победу - 2:1 .

Исторический прорыв и супербитва впереди

Этот успех стал для Норвегии по-настоящему историческим. Команда повторила свой лучший результат на планетарных первенствах, выйдя в 1/8 финала (ранее это удавалось в 1938 и 1998 годах).

Однако именно в этот вечер скандинавы одержали свою первую в истории победу в матче на выбывание на чемпионатах мира - в предыдущих случаях они вылетали в первом же раунде плей-офф.

В следующей стадии болельщиков ждет грандиозное зрелище. В воскресенье, 5 июля , сборная Норвегии сыграет против главного фаворита турнира - Бразилии. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что этот игровой день на ЧМ-2026 оказался богатым сенсациями и громкими заявлениями. В частности, в параллельном матче 1/16 финала сборная Германии неожиданно уступила Парагвай и покинула турнир.

После этого фиаско легендарный немецкий голкипер Мануэль Нойер объявил об окончательном завершении карьеры в сборной.

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