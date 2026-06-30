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Божевільний фінал: Голанд на останніх хвилинах вирвав для Норвегії історичну перемогу на ЧС

22:26 30.06.2026 Вт
2 хв
Ювілейний гол зіркового форварда вивів скандинавів на Бразилію
aimg Катерина Урсатій
Божевільний фінал: Голанд на останніх хвилинах вирвав для Норвегії історичну перемогу на ЧС Чемпіонат світу з футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Національна збірна Норвегії здобула драматичну перемогу над командою Кот-д’Івуару в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. Перестрілка лідерів європейського та африканського футболу завершилася тріумфом скандинавів, які завдяки цьому переписали власну історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Валідольний фінал та ювілей бомбардира

Поєдинок першого раунду плейоф розпочався у прагматичній та обережній боротьбі. На старті активніше виглядали івуарійці, проте ближче до кінця першої половини зустрічі норвежці перехопили ініціативу.

На 39-й хвилині 21-річний нападник "Лейпцига" Антоніо Нуса отримав м’яч у штрафному майданчику та розкішним обвідним ударом закрутив його у дальню "дев'ятку" - 1:0.

Після перерви Кот-д’Івуар суттєво додав в агресії і на 74-й хвилині відновив паритет. 23-річний вінгер "Манчестер Юнайтед" Амад Діалло розіграв блискучу "стінку" з партнером на правому фланзі, на швидкості увірвався до карної зони та ефектно пробив повз голкіпера у дальній кут - 1:1.

Коли матч поступово котився до овертаймів, своє вагоме слово сказав капітан і головна зірка Норвегії. На 86-й хвилині Патрік Берг виконав точний простріл на лінію воротарського майданчика, де Ерлінг Голанд у дотик переправив м'яч у сітку. Цей гол став для форварда 60-м за національну команду та вже 5-м на поточному мундіалі.

Справжнім героєм фінальних секунд став також воротар норвежців Ер'ян Нюланд. На 90+6-й хвилині той самий Діалло ідеально пробив зі штрафного в саму "дев'ятку", але досвідчений голкіпер у видовищному стрибку потягнув м'яч і втримав перемогу - 2:1.

Історичний прорив та супербитва попереду

Цей успіх став для Норвегії по-справжньому історичним. Команда повторила свій найкращий результат на планетарних першостях, вийшовши до 1/8 фіналу (раніше це вдавалося у 1938 та 1998 роках).

Проте саме цього вечора скандинави здобули свою першу в історії перемогу в матчі на вибування на чемпіонатах світу - в попередніх випадках вони вилітали в першому ж раунді плей-офф.

У наступній стадії на вболівальників чекає грандіозне видовище. У неділю, 5 липня, збірна Норвегії зіграє проти головного фаворита турніру — Бразилії. Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що цей ігровий день на ЧС-2026 виявився багатим на сенсації та гучні заяви. Зокрема, у паралельному матчі 1/16 фіналу збірна Німеччини несподівано поступилася Парагваю і покинула турнір.

Після цього фіаско легендарний німецький голкіпер Мануель Ноєр оголосив про остаточне завершення кар'єри у збірній.

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