Погром у плей-офф ЧС: Мбаппе оформив дубль, побив рекорд Роналдо та вивів Францію в 1/8

Парад змарнованих шансів та шедеври від Олісе й Баркола

Французи з перших хвилин захопили ініціативу, проте м'яч уперто не йшов у ворота Віделла Зеттерстрема. Спершу Кіліан Мбаппе реалізував вихід віч-на-віч, але гол скасували через офсайд.

Згодом зірковий форвард двічі струсонув стійку воріт, а Майкл Олісе ледь не створив шедевр ударом через себе - скандинавів знову врятував каркас.

Пробити куражного шведського кіпера підопічним Дідьє Дешама вдалося лише під завісу тайму. На 45-й хвилині після розіграшу кутового м'яч відскочив до Мбаппе, який потужним ударом під праву стійку відкрив рахунок - 1:0.

Повністю зняти питання про переможця французам вдалося на старті другої половини гри. На 53-й хвилині Олісе тонкою передачею знайшов у карному майданчику Бредлі Баркола, а той філігранно закрутив мʼяч у ліву "дев'ятку" - 2:0.

Крапку в тотальному погромі на 74-й хвилині поставив той самий Мбаппе. Майкл Олісе віддав розрізну передачу, а Кіліан миттєво зорієнтувався і з близької відстані пробив точно у кут, оформивши дубль, а для Олісе це став уже 5-й асист на турнірі. У підсумку - переконливі 3:0 на користь Франції.

Історичний тріумф Кіліана та турнірна сітка

Завдяки цьому дублю Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плей-офф.

Французький нападник довів свій бомбардирський рахунок до 9 забитих м'ячів у 9 поєдинках на вибування, обійшовши легендарних бразильців Леонідаса та Роналдо, які мали по 8 голів.

Мбаппе незмінно відзначається в раундах на виліт на трьох мундіалях поспіль: ЧС-2018, ЧС-2022 та поточному ЧС-2026.

Завдяки дублю у ворота Швеції Кіліан Мбаппе вийшов на чисте друге місце за всю історію за кількістю голів на чемпіонатах світу. Французький форвард довів свій бомбардирський рахунок на мундіалях до 17-ти та 18-ти м'ячів відповідно.

Перемога вивела збірну Франції до 1/8 фіналу ЧС-2026, де головний фаворит турніру (за версією букмекерів) зіграє проти збірної Парагваю, яка напередодні сенсаційно вибила Німеччину в серії пенальті.