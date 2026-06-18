Лучший матч ЧМ-2026: Англия перестреляла Хорватию, успех Ганы и трагедия Узбекистана (видео)

Дубль Кейна против "клетчатых"

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Кейн, 12 (с пенальти), 42, Беллингем, 47, Рашфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5

Центральным противостоянием группы L и всего игрового дня стал матч между Англией и Хорватией, который превратился в настоящее голевое шоу.

Команда Томаса Тухеля открыла счёт на 12-й минуте. Гарри Кейн со второй попытки реализовал пенальти (первый удар отразил Доминик Ливакович, но арбитр заметил преждевременный выход вратаря с линии ворот). "Клетчатые" ответили роскошным ударом Мартина Батурини в левую "девятку". Перед перерывом соперники обменялись голами ещё раз: Кейн оформил дубль ударом головой после углового, а Петар Муса вновь восстановил паритет на 45+5-й минуте – 2:2.

Судьбу встречи решил мощный старт второго тайма со стороны англичан. Уже на 47-й минуте Джуд Беллингем совершил сольный проход и вывел Англию вперед. А в конце матча Маркус Рашфорд, вышедший на замену, снял все вопросы о победителе – 4:2.

Успех Ганы на флажке

Гана – Панама – 1:0

Гол: Иренки, 90+5

В другом матче этой же группы Гана на 90+5-й минуте вырвала победу над Панамой.

Игра в Торонто проходила при скудном количестве моментов, а ганцы к тому же играли без своего лидера Томаса Партея, которому отказали в канадской визе. Однако в конце встречи Калеб Иренки замкнул прострел партнера и принес африканцам победу.

Турнирная таблица группы L:

Англия – 3 очка (разница мячей – 4:2) Гана — 3 (1:0) Панама – 0 (0:1) Хорватия – 0 (2:4)

Исторический гол не спас Узбекистан

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Файзуллаев, 61 — Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+8

В группе K Колумбия разобралась с Узбекистаном. Южноамериканцы с самого начала полностью владели мячом, а на 30-й минуте лидер "Баварии" Луис Диас попал в штангу. Впоследствии он исправился роскошной передачей на Даниэля Муньоса, который изящно перебросил вратаря. Несмотря на тяжелый первый тайм, после перерыва Узбекистан перехватил инициативу и организовал историческое событие: Аббосбек Файзуллаев забил дебютный гол своей страны на чемпионатах мира.

Однако удержать сенсационную ничью команде не удалось. Диас вновь проявил лидерские качества и быстро вернул Колумбии преимущество, а в компенсированное время Хамингтон Кампас в контратаке поставил точку в матче – 3:1.

Ранее в другом матче этой группы была зафиксирована ничья между Португалией и ДР Конго (1:1).

Турнирная таблица группы K: