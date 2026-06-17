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ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

19:35 17.06.2026 Ср
6 мин
РБК-Украина продолжает серию материалов, посвященных участникам чемпионата мира по футболу 2026 года
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ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L Сборная Англии 60 лет не выигрывала чемпионат мира (фото: Getty Images)
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17 июня на чемпионате мира встретятся Англия и Хорватия — именно эти сборные откроют матчи в группе L. Помимо ведущих европейских команд, в группу вошли Гана и Панама.

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето великой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его всем, что любит настоящий фанат: обширной линией ставок, одними из лучших коэффициентов и праздничной атмосферой! Включай матчи, лови эмоции, болей вместе с GGBET!

Хорватия: "клетчатые" снова идут за медалями?

  • Участие в ЧМ: 6 раз
  • Лучший результат: финал (2018)
  • Лучший бомбардир в истории: Давор Шукер (45 голов)
  • Наибольшее количество матчей: Лука Модрич (198 матчей)
  • Место в рейтинге ФИФА: 11
  • Главная звезда ЧМ-2026: Лука Модрич
  • Главный тренер: Златко Далич

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы LЛука Модрич в 40 лет снова едет на чемпионат мира (фото: Getty Images)

Сборная Хорватии — призер двух последних чемпионатов мира. Более того, за относительно короткую историю выступлений на чемпионатах мира "клетчатые" успели завоевать две бронзы и одно серебро. Поэтому местные болельщики вполне справедливо ожидают от команды стабильно достойного выступления.

На чемпионат мира подопечные Златко Далича пробились без каких-либо проблем: в группе с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром они заняли уверенное первое место.

Группа лидеров в Хорватии остаётся неизменной: опытные Перишич и Ковачич, а также неутомимый и легендарный Модрич снова готовы к бою. В то же время костяк команды укрепляют звезды, находящиеся в самом расцвете сил, в частности Гвардиол и Станишич.

Кроме того, у Златко Далича в запасе есть талантливые молодые игроки: Сучич, Батурина и Вушкович готовы громко заявить о себе на самом высоком уровне.

Одним словом, хорваты просто не имеют права не выйти из группы. А уже в плей-офф, опираясь на свой колоссальный турнирный характер, они традиционно попытаются замахнуться на самые высокие стадии и повторить предыдущие успехи.

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

Сборная Англии: It's coming home?

  • Участие в ЧМ: 16 раз
  • Лучшее достижение: чемпион (1966)
  • Лучший бомбардир в истории: Гарри Кейн (68 голов)
  • Наибольшее количество матчей: Питер Шилтон (125 матчей)
  • Место в рейтинге ФИФА: 4
  • Главная звезда ЧМ-2026: Джуд Беллингем
  • Главный тренер: Томас Тухель

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы LГарри Кейн – лидер сборной Англии (фото: Getty Images)

Звездная Англия, как и хорваты, без проблем преодолела свой отборочный квартет. Команда буквально разгромила Албанию, Сербию, Латвию и Андорру – англичане добились стопроцентного результата во всех матчах, при этом не пропустив ни одного мяча в свои ворота (!).

О глубине и качестве состава «прародителей футбола» и говорить нечего. Это тот случай, когда на скамейке запасных сидят игроки, которые были бы бесспорными лидерами в большинстве других сборных. Игроки есть на любой вкус: от Джуда Беллингема до Гарри Кейна.

Конкуренция настолько ожесточённая, что в мощный состав Томаса Тухеля не вошли даже такие звёзды, как Фил Фоден и Коул Палмер.

Хотя сборная «трёх львов» является постоянным участником чемпионатов мира, по-настоящему запоминающимся для них остаётся лишь домашний мундиаль далёкого 1966 года, где Англия завоевала своё единственное золото. С тех пор прошло ровно 60 лет, и за это время британцы так и не смогли завоевать медали чемпионата мира.

Для нынешнего поколения выход из группового этапа или успех в первых раундах плей-офф даже не рассматривается как серьезная цель. На Туманном Альбионе давно ждут хотя бы призового места, а в идеале — того, чтобы Томас Тухель наконец "вернул футбол домой".

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

Сборная Ганы: время сиять для «Чёрных звёзд»!

  • Участие в ЧМ: 4 раза
  • Лучшее достижение: 1/4 финала (2010)
  • Лучший бомбардир в истории: Асамоа Г'ян (51 гол)
  • Наибольшее количество матчей: Андре Айю и Джордан Айю (по 120 матчей)
  • Место в рейтинге ФИФА: 73
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Антуан Семеньйо
  • Главный тренер: Карлуш Кейруш

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

Сборная Ганы стремится повторить успех 2010 года (фото: Getty Images)

В памяти футбольного мира Гана навсегда останется командой из того самого драматичного четвертьфинала ЧМ-2010: роковая рука Луиса Суареса на линии ворот, промах Асамоа Гьяны с пенальти на последних секундах и слёзы целого континента.

В Северную Америку сборная приехала после настоящего шторма. Несмотря на довольно уверенный выход на чемпионат мира, провал в квалификации КАН и серия разгромных поражений в товарищеских матчах стоили Отто Аддо поста. Теперь потушить пожар и навести порядок в команде должен 73-летний специалист Карлуш Кейруш.

Главная звезда команды — 26-летний Антуан Семеньйо, который только что провел очень солидный сезон в АПЛ за «Манчестер Сити». Также в распоряжении тренера есть яркие представители Ла Лиги — Томас Партей и Иньяки Уильямс. Нельзя не отметить и опытного Джордана Аю из «Лестера», который будет отвечать за боевой дух на поле.

Ожидаем от Ганы яркого футбола и борьбы за выход в следующий раунд. Если Кейруш успеет подобрать правильные подходы к игрокам, то «Чёрные звёзды» вполне могут попытаться повторить исторический успех 16-летней давности.

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

Сборная Панамы: возвращение на праздник футбола

  • Участие в ЧМ: 1 раз
  • Лучшее достижение: групповой этап (2018)
  • Лучший бомбардир в истории: Луис Техада (43 мяча)
  • Наибольшее количество матчей: Анибаль Годой (159 матчей)
  • Место в рейтинге ФИФА: 34
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Адальберто Карраскилья
  • Главный тренер: Томас Кристиансен

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы LСборная Панамы сыграет на чемпионате мира во второй раз (фото: Getty Images)

Новый формат ЧМ и прямые путевки для трио хозяев (США, Канады и Мексики) открыли невиданные перспективы для небольших сборных зоны КОНКАКАФ. Панама не упустила свой шанс: команда пробилась на свой второй чемпионат мира в истории (дебют состоялся в 2018 году).

Главный архитектор этого успеха — 53-летний испано-датчанин Томас Кристиансен. Ему удалось выжать абсолютный максимум из имеющихся ресурсов.

Звёзд европейских топ-чемпионатов в составе не найдёшь. Самый титулованный легионер — 30-летний защитник «Бешикташа» Амир Мурильо. Однако игровой ритм команды часто зависит от 27-летнего полузащитника мексиканского клуба «Пумас» Адальберто Карраскильи. Именно он является главным мозговым центром коллектива.

Восемь лет назад Панама была на турнире явным аутсайдером, набрав ноль очков. Таким образом, у команды есть шанс переписать историю — заработать первые очки и даже побороться за выход в 1/16 финала, если повезет.

ЧМ-2026: звездная сборная Англии, последний турнир Модрича — обзор группы L

Расписание матчей в группе L

1-й тур

  • 17 июня, 23:00 Англия – Хорватия
  • 18 июня, 02:00 Гана – Панама

2-й тур

  • 23 июня, 23:00 Англия – Гана
  • 24 июня, 02:00 Панама – Хорватия

3-й тур

  • 28 июня, 00:00 Хорватия – Гана
  • 28 июня, 00:00 Панама – Англия

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Указанные коэффициенты, взятые с сайта ggbet.ua, актуальны по состоянию на 17.06.2026 и могут изменяться.

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