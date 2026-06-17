ЧС-2026: зіркова Англія, останній похід Модрича – представлення групи L

17 червня на чемпіонаті світу зустрінуться Англія та Хорватія – саме ці збірні дадуть старт матчам в групі L. Окрім європейських топів, до квартету потрапили Гана та Панама.

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Хорватія: "картаті" знову їдуть по медалі?

Участь на ЧС: 6 разів

Найкраще досягнення: Фінал (2018)

Найкращий голеадор в історії: Давор Шукер (45 м'ячів)

Найбільша кількість матчів: Лука Модрич (198 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 11

Головна зірка на ЧС-2026: Лука Модрич

Головний тренер: Златко Далич

Лука Модрич у 40 років знову їде на мундіаль (фото: Getty Images)

Збірна Хорватії – призерка двох останніх чемпіонатів світу. Ба більше, за відносно коротку історію виступів на мундіалях "картаті" встигли зібрати дві бронзи та одне срібло. Відтак, рідні фанати цілком справедливо очікують від команди стабільно гідного виступу.

На чемпіонат світу підопічні Златко Далича відібралися без жодних проблем: у групі з Чехією, Чорногорією, Фарерськими островами та Гібралтаром вони посіли впевнене перше місце.

Когорта лідерів у Хорватії залишається незмінною: досвідчені Перишич і Ковачич, а також невтомний і легендарний Модрич знову готові до бою. Водночас кістяк команди підсилюють зірки, які перебувають у самому розквіті сил, зокрема Гвардіол та Станишич.

Також Златко Далич має в активі талановите молоде поповнення: Сучич, Батурина та Вушкович готові гучно заявити про себе на найвищому рівні.

Словом, не вийти з групи хорвати просто не мають права. А вже у плей-оф, спираючись на свій колосальний турнірний характер, вони традиційно спробують замахнутися на найвищі стадії та повторити попередні успіхи.

Збірна Англії: It's coming home?

Участь на ЧС: 16 разів

Найкраще досягнення: Чемпіон (1966)

Найкращий голеадор в історії: Гаррі Кейн (68 м'ячів)

Найбільша кількість матчів: Пітер Шилтон (125 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 4

Головна зірка на ЧС-2026: Джуд Беллінгем

Головний тренер: Томас Тухель

Гаррі Кейн – лідер збірної Англії (фото: Getty Images)

Зіркова Англія, як і хорвати, без жодних питань подолала свій відбірковий квартет. Команда буквально пройшлася ковзанкою по Албанії, Сербії, Латвії та Андоррі – англійці здобули стовідсотковий результат у всіх матчах, при цьому не пропустивши у власні ворота жодного м'яча (!).

Про глибину та якість складу "праотців футболу" годі й говорити. Це той випадок, коли на лаві запасних сидять гравці, які були б беззаперечними лідерами в більшості інших збірних. Виконавці є на будь-який смак: від Джуда Беллінгема до Гаррі Кейна.

Конкуренція настільки шалена, що до потужної заявки Томаса Тухеля не вмістилися навіть такі зірки, як Філ Фоден та Коул Палмер.

Хоч збірна "трьох левів" є стабільним учасником чемпіонатів світу, по-справжньому пам’ятним для них залишається лише домашній мундіаль далекого 1966 року, де Англія здобула своє єдине золото. Відтоді минуло рівно 60 років, і за цей час британці так і не змогли приміряти медалі світової першості.

Для нинішнього покоління подолання групової стадії чи успіх у перших раундах плей-оф навіть не розглядається як серйозна мета. На Туманному Альбіоні давно зачекалися бодай на призове місце, а в ідеалі – на те, щоб Томас Тухель нарешті "повернув футбол додому".

Збірна Гани: час сяяти для "Чорних зірок"!

Участь на ЧС: 4 рази

Найкраще досягнення: 1/4 фіналу (2010)

Найкращий голеадор в історії: Асамоа Г'ян (51 м'яч)

Найбільша кількість матчів: Андре Айю та Джордан Айю (по 120 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 73

Головна зірка на ЧС-2026: Антуан Семеньйо

Головний тренер: Карлуш Кейруш

Збірна Гани прагне повторити успіх 2010-го року (фото: Getty Images)

У пам'яті футбольного світу Гана назавжди залишається командою з того самого драматичного чвертьфіналу ЧС-2010: фатальна рука Луїса Суареса на лінії воріт, хиба Асамоа Г'яна з пенальті на останніх секундах та сльози цілого континенту.

До Північної Америки збірна приїхала після справжнього шторму. Попри доволі впевнений вихід на світову першість, провал у кваліфікації КАН і серія розгромних поразок у спарингах коштували посади Отто Аддо. Тепер загасити пожежу і навести лад у команді має 73-річний фахівець Карлуш Кейруш.

Головна зірка колективу – 26-річний Антуан Семеньйо, який щойно провів дуже солідний сезон в АПЛ за Манчестер Сіті. Також у розпорядженні тренера є яскраві представники Ла Ліги – Томас Партей та Іньякі Вільямс. Не можна оминути увагою і досвідченого Джордана Аю з Лестера, який відповідатиме за характер на полі.

Очікуємо від Гани яскравого футболу та боротьби за вихід у наступний раунд. Якщо Кейруш встигне підібрати правильні ключики до гравців, то “Чорні зірки” цілком спробують замахнутися і на повторення історичного успіху 16-річної давнини.

Збірна Панами: повернення на свято футболу

Участь на ЧС: 1 раз

Найкраще досягнення: Груповий етап (2018)

Найкращий голеадор в історії: Луїс Техада (43 м'ячі)

Найбільша кількість матчів: Анібаль Годой (159 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 34

Головна зірка на ЧС-2026: Адальберто Карраскілья

Головний тренер: Томас Крістіансен

Збірна Панами зіграє на чемпіонаті світу вдруге (фото: Getty Images)

Новий формат ЧС та прямі путівки для тріо господарів (США, Канади та Мексики) відкрили небачені перспективи для менших збірних зони КОНКАКАФ. Панама свій шанс не змарнувала: команда відібралася на свій другий чемпіонат світу в історії (дебют був у 2018-му).

Головний архітектор цього успіху – 53-річний іспано-данець Томас Крістіансен. Він зумів витиснути абсолютний максимум із наявного ресурсу.

Зірок європейських топ-чемпіонатів у заявці не знайдеш. Найстатусніший легіонер – 30-річний захисник Бешикташа Амір Мурільйо. Однак ігровий ритм команди часто залежить від 27-річного хавбека мексиканського Пумас Адальберто Карраскільї. Саме він є головним мозковим центром колективу.

Вісім років тому Панама була на турнірі відвертим статистом, здобувши нуль пунктів. Відтак, команда має шанс оновити історію – отримати перші очки та навіть поборотися за 1/16 фіналу, якщо пощастить.

Розклад матчів у групі L

1-й тур

17 червня, 23:00 Англія – Хорватія

18 червня, 02:00 Гана – Панама

2-й тур

23 червня, 23:00 Англія – Гана

24 червня, 02:00 Панама – Хорватія

3-й тур