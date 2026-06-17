Щок о ЧМ-2026: Португалия упустила победу, несмотря на суперрекорд Роналду

Сборная Португалии не смогла одержать победу в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2026. Европейцы сыграли неожиданную ничью с упорной командой ДР Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Быстрый гол и шок «в раздевалку»

Матч начался для фаворитов идеально. Уже на 6-й минуте Педру Нету выполнил точную подачу в штрафную площадь, где новоиспечённый двукратный победитель Лиги чемпионов Жоау Невеш блестящим ударом головой переправил мяч в сетку ворот африканцев - 1:0.

После этого португальцы полностью владели инициативой, однако развить свой успех не сумели. Более того, под занавес первого тайма «селесао» умудрились пропустить.

На пятой минуте добавленного времени нападающий английского "Ньюкасла" Йоан Висса откликнулся на навес и точно пробил головой с близкого расстояния. Этот мяч стал первым, дебютным голом в истории ДР Конго на чемпионатах мира.

Во втором тайме подопечные Роберто Мартинеса устроили настоящую осаду ворот соперника, много атаковали и имели несколько стопроцентных моментов, чтобы вырвать три очка.

Однако африканская сборная отлично сыграла в обороне, выстояла под бешеным давлением и сохранила сенсационный для себя ничейный результат.

Исторический вечер Криштиану Роналду

Главным медийным событием встречи стал выход на поле легендарного капитана португальцев Криштиану Роналду.

В возрасте 41 года и 132 дней нападающий вышел в стартовом составе, что позволило ему переписать историю мирового футбола сразу двумя уникальными достижениями:

Во-первых, Роналду стал самым возрастным полевым футболистом в истории чемпионатов мира, который начал матч мундиаля с первых минут.

Во-вторых, для Криштиану этот чемпионат мира стал уже шестым в карьере (дебютировал в 2006 году). Он стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось достичь этой вершины. Накануне это достижение установил Лионель Месси, который отличился хет-триком за Аргентину.

Турнирная таблица

Потеря очков Португалией запутала ситуацию в группе (в исходных источниках есть расхождение: группа упоминается как K и H). Обе команды пока имеют по одному очку в активе.

Свою очную встречу остальные представители этой четверки - сборные Колумбии и дебютанта чемпионата мира Узбекистана - проведут в четверг, 18 июня, в 5:00 утра по киевскому времени.

В случае победы колумбийцы получат отличный шанс единолично возглавить таблицу уже после первого тура. Впереди у Португалии предстоят матчи именно против Узбекистана и Колумбии.