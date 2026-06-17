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Месси догнал Клозе: хет-трик аргентинца на ЧМ-2026 побил два мировых рекорда

09:33 17.06.2026 Ср
3 мин
Капитан сборной Аргентины устроил грандиозное шоу на старте ЧМ-2026
aimg Екатерина Урсатий
Месси догнал Клозе: хет-трик аргентинца на ЧМ-2026 побил два мировых рекорда Лионель Месси (фото: Getty Images)
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Действующая чемпионка мира по футболу - сборная Аргентины - триумфально начала защиту титула на ЧМ-2026, разгромив в первом туре Алжир со счётом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на результат матча.

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Двойной удар по истории футбола

Матч против Алжира стал для Лионеля Месси поистине сакральным. Как только прозвучал стартовый свисток арбитра, Лео официально стал первым и единственным футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира.

Аргентинец участвует в каждом чемпионате мира, начиная с далекого 2006 года, и теперь единолично возглавляет этот список.

Однако главное безумие произошло на поле. Забив три гола (на 17-й, 60-й и 76-й минутах), Месси догнал немца Мирослава Клозе в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Сейчас у обеих легенд по 16 забитых голов.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира:

  1. Мирослав Клозе (Германия) - 16 голов
  2. Лионель Месси (Аргентина) - 16
  3. Роналдо (Бразилия) - 15
  4. Герд Мюллер (Германия) - 14
  5. Килиан Мбаппе (Франция) - 14

"У меня просто нет слов, чтобы описать Лео. На протяжении двадцати лет он приучал нас видеть подобные чудеса. Он вдохновляет каждого, кто просто наблюдает за его игрой", - эмоционально заявил после матча главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

"Разница между нами заключалась в том, что у них есть безжалостный игрок. Практически каждый его шанс - это мяч в сетке. Он лучший игрок всех времён, его эффективность просто поражает", - не сдерживал восторга капитан Алжира Аисса Менди.

Лионель Месси на чемпионатах мира

Хет-трик в ворота сына Зинедина Зидана, Люки (который защищает ворота Алжира), стал бриллиантовым дополнением к уже имеющейся короне Лео. Теперь его исторический послужной список на ЧМ выглядит грандиозно:

  • 6 чемпионатов мира - единоличный рекордсмен (2006–2026 гг.);
  • 16 голов - лучший бомбардир в истории (делит первое место с Клозе);
  • 27 матчей - абсолютный рекорд по количеству игр на ЧМ;
  • 5 турниров - забивал голы и отдавал голевые передачи на 5 разных ЧМ (сорекордсмен с Криштиану Роналду по голам);
  • 6 ассистов - рекордное количество результативных передач в стадиях плей-офф.

Перспектива единоличного триумфа

Окончательно сместить Мирослава Клозе с бомбардирского трона и стать абсолютным и единоличным королём чемпионатов мира Месси может уже в следующем туре.

В понедельник, 22 июня, сборная Аргентины сыграет с Австрией. Если Лео забьет хотя бы один мяч - он официально положит конец любым спорам о лучшем голеадоре в истории чемпионатов мира.

Ранее мы рассказали, как игроки из Германии и Кюрасао удивили всех трогательным поступком на ЧМ-2026.

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