Месси догнал Клозе: хет-трик аргентинца на ЧМ-2026 побил два мировых рекорда

Действующая чемпионка мира по футболу - сборная Аргентины - триумфально начала защиту титула на ЧМ-2026, разгромив в первом туре Алжир со счётом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Двойной удар по истории футбола

Матч против Алжира стал для Лионеля Месси поистине сакральным. Как только прозвучал стартовый свисток арбитра, Лео официально стал первым и единственным футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира.

Аргентинец участвует в каждом чемпионате мира, начиная с далекого 2006 года, и теперь единолично возглавляет этот список.

Однако главное безумие произошло на поле. Забив три гола (на 17-й, 60-й и 76-й минутах), Месси догнал немца Мирослава Клозе в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Сейчас у обеих легенд по 16 забитых голов.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3vywG4mg2O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира:

Мирослав Клозе (Германия) - 16 голов Лионель Месси (Аргентина) - 16 Роналдо (Бразилия) - 15 Герд Мюллер (Германия) - 14 Килиан Мбаппе (Франция) - 14

"У меня просто нет слов, чтобы описать Лео. На протяжении двадцати лет он приучал нас видеть подобные чудеса. Он вдохновляет каждого, кто просто наблюдает за его игрой", - эмоционально заявил после матча главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

"Разница между нами заключалась в том, что у них есть безжалостный игрок. Практически каждый его шанс - это мяч в сетке. Он лучший игрок всех времён, его эффективность просто поражает", - не сдерживал восторга капитан Алжира Аисса Менди.

Лионель Месси на чемпионатах мира

Хет-трик в ворота сына Зинедина Зидана, Люки (который защищает ворота Алжира), стал бриллиантовым дополнением к уже имеющейся короне Лео. Теперь его исторический послужной список на ЧМ выглядит грандиозно:

6 чемпионатов мира - единоличный рекордсмен (2006–2026 гг.);

единоличный рекордсмен (2006–2026 гг.); 16 голов - лучший бомбардир в истории (делит первое место с Клозе);

лучший бомбардир в истории (делит первое место с Клозе); 27 матчей - абсолютный рекорд по количеству игр на ЧМ;

абсолютный рекорд по количеству игр на ЧМ; 5 турниров - забивал голы и отдавал голевые передачи на 5 разных ЧМ (сорекордсмен с Криштиану Роналду по голам);

забивал голы и отдавал голевые передачи на 5 разных ЧМ (сорекордсмен с Криштиану Роналду по голам); 6 ассистов - рекордное количество результативных передач в стадиях плей-офф.

Перспектива единоличного триумфа

Окончательно сместить Мирослава Клозе с бомбардирского трона и стать абсолютным и единоличным королём чемпионатов мира Месси может уже в следующем туре.

В понедельник, 22 июня, сборная Аргентины сыграет с Австрией. Если Лео забьет хотя бы один мяч - он официально положит конец любым спорам о лучшем голеадоре в истории чемпионатов мира.