Второй экзамен Мальдеры и рекорд Ярмоленко: где смотреть матч Дания - Украина и чего ждать

Детали встречи

Товарищеская встреча состоится на поле футбольной арены "Оденсе Стэдиум". Начало - в 19:30 по киевскому времени.

Игру обслужит судейская бригадпа из Норвегии под руководством главного арбитра - 38-летнего Сигурда Крингстада из Норвегии.

Новости из лагеря "сине-желтых"

Впервые за время полномасштабной войны сборная Украины готовились к матчам не за границей, а дома - во Львове. После уверенного дебюта Андреа Мальдеры во Вроцлаве, где украинцы уверенно переиграли поляков (2:0), команда настроена закрепить успех.

Перед вылетом в Данию наша сборная получила серьезное усиление. К команде присоединился Руслан Малиновский, который пропустил встречу с Польшей из-за травмы, но уже полностью восстановился и тренировался в общей группе. Также прибыл защитник Илья Забарный, который задержался из-за участия в финале Лиги чемпионов в составе французского ПСЖ. А вот голкипер Андрей Лунин на этот сбор так и не доехал.

Официальная заявка нашей сборной на сегодняшнюю игру выглядит так.

Внимание на Ярмоленко

Главная интрига поединка в Оденсе, кроме тактических экспериментов Мальдеры - потенциальный исторический рекорд Андрея Ярмоленко. Отличившись голом в ворота поляков, заслуженный ветеран довел счет своих забитых мячей за национальную команду до 47.

Теперь вингеру киевского "Динамо" остался ровно один точный удар, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории сборной Украины - нынешним главой УАФ Андреем Шевченко, который имеет в своем активе 48 голов. Дубль в матче против Дании может сделать Ярмоленко лучшим бомбардиром в истории "сине-желтых".

Андрей Ярмоленко (фото: УАФ)

Чего ждать от Дании

Сборная Дании всегда славилась четким игровым рисунком, который сочетает боевитость и высокое мастерство. Однако в контексте отбора на ЧМ-2026 у датчан случился прокол: они драматично упустили прямую путевку из-за поражения от Шотландии (2:4), а в финале плей-офф уступили Чехии в серии пенальти (2:2, пенальти - 1:3).

Теперь главный тренер команды Бриан Ример строит новую команду с прицелом на Лигу наций и Евро-2028. Скандинавы переживают масштабную смену поколений: карьеру в национальной команде завершили такие знаковые футболисты, как голкипер Каспер Шмейхель и полузащитник Кристиан Нергор.

Кроме того, датчане имеют кадровые проблемы перед игрой с Украиной. Из-за травмы лагерь сборной покинул ключевой хавбек Мортен Юльман из португальского "Спортинга". Также из-за повреждения не сыграет вингер итальянского "Лацио Густав Исаксен.

Предыдущий контрольный поединок против сборной ДР Конго подопечные Римера завершили сухой ничьей (0:0).

История противостояний

Грядущий поединок в Оденсе станет лишь четвертой очной дуэлью Украины и Дании в истории. Пока что между командами царит абсолютный паритет: по одной победе у каждой сборной и одна ничья. Баланс забитых и пропущенных мячей также равный - 2:2.

Впервые украинцы и датчане встретились в товарищеском матче в 2003 году, тогда скандинавы были сильнее - 1:0. А в отборе к чемпионату мира-2006, "сине-желтые" вырвали ничью в Копенгагене (1:1) и одержали победу в Киеве (1:0).

Где и когда смотреть матч

Официальным транслятором поединка на территории Украины будет выступать медиасервис Megogo. Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире несколькими способами: