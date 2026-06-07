Другий іспит Мальдери та рекорд Ярмоленка: де дивитися матч Данія – Україна і чого чекати

Деталі зустрічі

Товариська зустріч відбудеться на полі футбольної арени "Оденсе Стедіум". Початок – о 19:30 за київським часом.

Гру обслужить суддівська бригадпа з Норвегії під керівництвом головного арбітра – 38-річного Сігурда Крінгстада з Норвегії.

Новини з табору "синьо-жовтих"

Вперше за час повномасштабної війни збірна України готувалися до матчів не за кордоном, а вдома – у Львові. Після впевненого дебюту Андреа Мальдери у Вроцлаві, де українці впевнено переграли поляків (2:0), команда налаштована закріпити успіх.

Перед вильотом до Данії наша збірна отримала серйозне підсилення. До команди приєднався Руслан Малиновський, який пропустив зустріч із Польщею через травму, але вже повністю відновився і тренувався в загальній групі. Також прибув захисник Ілля Забарний, який затримався через участь у фіналі Ліги чемпіонів у складі французького ПСЖ. А от голкіпер Андрій Лунін на цей збір так і не доїхав.

Офіційна заявка нашої збірної на сьогоднішню гру має такий вигляд.

Увага на Ярмоленка

Головна інтрига поєдинку в Оденсе, окрім тактичних експериментів Мальдери – потенційний історичний рекорд Андрія Ярмоленка. Відзначившись голом у ворота поляків, заслужений ветеран довів лік своїх забитих м'ячів за національну команду до 47.

Тепер вінгеру київського "Динамо" залишився рівно один точний удар, щоб зрівнятися з найкращим бомбардиром в історії збірної України – нинішнім очільником УАФ Андрієм Шевченком, який має у своєму активі 48 голів. Дубль у матчі проти Данії може зробити Ярмоленка найкращим бомбардиром у історії "синьо-жовтих".

Андрій Ярмоленко (фото: УАФ)

Чого чекати від Данії

Збірна Данії завжди славилася чітким ігровим малюнком, який поєднує боєвитість та високу майстерність. Однак у контексті відбору на ЧС-2026 у данців стався прокол: вони драматично втратили пряму путівку через поразку від Шотландії (2:4), а у фіналі плей-офф поступилися Чехії в серії пенальті (2:2, пенальті – 1:3).

Тепер головний тренер команди Бріан Ример будує нову команду з прицілом на Лігу націй та Євро-2028. Скандинави переживають масштабну зміну поколінь: кар'єру в національній команді завершили такі знакові футболісти, як голкіпер Каспер Шмейхель та півзахисник Крістіан Нергор.

Крім того, данці мають кадрові проблеми перед грою з Україною. Через травму табір збірної залишив ключовий хавбек Мортен Юльман з португальського "Спортінга". Також через пошкодження не зіграє вінгер італійського "Лаціо Густав Ісаксен.

Попередній контрольний поєдинок проти збірної ДР Конго підопічні Римера завершили сухою нічиєю (0:0).

Історія протистоянь

Прийдешній поєдинок в Оденсе стане лише четвертою очною дуеллю України та Данії в історії. Поки що між командами панує абсолютний паритет: по одній перемозі в кожної збірної та одна нічия. Баланс забитих і пропущених м'ячів також рівний – 2:2.

Вперше українці та данці зустрілися у товариському матчі в 2003 році, тоді скандинави були сильнішими – 1:0. А у відборі до чемпіонату світу-2006, "синьо-жовті" вирвали нічию в Копенгагені (1:1) та здобули перемогу в Києві (1:0).

Де та коли дивитися матч

Офіційним транслятором поєдинку на території України виступатиме медіасервіс Megogo. Вболівальники зможуть переглянути гру у прямому ефірі кількома способами: