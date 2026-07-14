Девять стран Европы требуют лишить МОК миллионов евро за помощь РФ

Автором обращения выступила Эстония, к которой мгновенно присоединились еще восемь стран-партнеров. Свои подписи под документом оставили Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Вместе эти страны требуют исключить из европейских программ финансирования (в частности, популярной программы Erasmus+) три крупных спортивных структуры:

Международный олимпийский комитет (МОК);

Международная федерация фехтования (FIE);

World Aquatics (Международная федерация плавания).

Все эти организации приняли скандальные решения о снятии ограничений с представителей России и Беларуси, разрешив им вернуться в соревнования.

Официальная позиция европейских стран

Подписанты уверены, что действия спортивных чиновников подрывают европейские ценности и играют на руку российской пропаганде на фоне продолжающейся войны.

"В нынешней ситуации безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть государств-агрессорок в международный спорт так, будто ничего не произошло", - отметила министерша культуры Эстонии Гейди Пурга.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказался еще жестче, назвав шаг МОК по реабилитации россиян "позорным и безответственным".

Какие санкции отменил МОК

Напомним, что в начале июля 2026 года Международный олимпийский комитет полностью убрал свои рекомендации, которые ранее существенно ограничивали участие российских и белорусских атлетов в мировых турнирах.

Это решение фактически открыло путь для полноценного возвращения спортсменов из стран-агрессорок в мировое олимпийское движение.