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Девять стран Европы требуют лишить МОК миллионов евро за помощь РФ

18:38 14.07.2026 Вт
2 мин
Европейские государства недовольны шагами по возвращению агрессора в большой спорт
aimg Малюгин Никита
Эстония совместно с еще 8 странами требует прекратить финансирование МОК (Фото: kul.ee)

Девять европейских стран во главе с Эстонией обратились к Европейскому Союзу с требованием заблокировать финансирование МОК. Причиной стала отмена санкций против российских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры Эстонии.

Автором обращения выступила Эстония, к которой мгновенно присоединились еще восемь стран-партнеров. Свои подписи под документом оставили Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Вместе эти страны требуют исключить из европейских программ финансирования (в частности, популярной программы Erasmus+) три крупных спортивных структуры:

  • Международный олимпийский комитет (МОК);
  • Международная федерация фехтования (FIE);
  • World Aquatics (Международная федерация плавания).

Все эти организации приняли скандальные решения о снятии ограничений с представителей России и Беларуси, разрешив им вернуться в соревнования.

Официальная позиция европейских стран

Подписанты уверены, что действия спортивных чиновников подрывают европейские ценности и играют на руку российской пропаганде на фоне продолжающейся войны.

"В нынешней ситуации безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть государств-агрессорок в международный спорт так, будто ничего не произошло", - отметила министерша культуры Эстонии Гейди Пурга.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказался еще жестче, назвав шаг МОК по реабилитации россиян "позорным и безответственным".

Какие санкции отменил МОК

Напомним, что в начале июля 2026 года Международный олимпийский комитет полностью убрал свои рекомендации, которые ранее существенно ограничивали участие российских и белорусских атлетов в мировых турнирах.

Это решение фактически открыло путь для полноценного возвращения спортсменов из стран-агрессорок в мировое олимпийское движение.

Следует отметить, что после решения МОК аналогичное решение уже приняла и Международная федерация настольного тенниса. Также в НОК Украины отреагировали на резонансное решение МОК по России. Это решение подвергли критике и в Офисе президента Украины.

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