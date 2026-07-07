Пошаговая капитуляция: в НОК Украины отреагировали на резонансное решение МОК по России
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение МОК отменить защитные рекомендации по отстранению спортсменов из России. Также он откровенно рассказал о тревожных тенденциях, разворачивающихся в международном олимпийском движении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы отечественного НОК для "Суспільного Спорт".
"МОК умыл руки"
Главная опасность нового решения МОК заключается в том, что оно открывает россиянам прямой путь к квалификационным турнирам Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Вадим Гутцайт откровенно признал, что из-за такой поспешности олимпийских чиновников Украина оказалась в крайне сложной позиции.
"Мы видим, что пошагово они возвращают. Недавно вернули белорусов, а сейчас – россиян по решению международных федераций. У меня еще нет ответа, что мы должны сделать, чтобы представителей стран-агрессоров не было на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе", - отметил глава НОК.
Он добавил, что Международный олимпийский комитет просто "умыл руки", полностью переведя все политическое давление и ответственность на отдельные международные федерации. Чтобы помешать полной интеграции РФ, украинская сторона уже начала экстренные переговоры с коллегами из Балтии – Латвией и Литвой, которые также шокированы действиями МОК.
Неожиданный демарш партнеров
Гутцайт также открыл занавес того, как международные спортивные структуры ломают сопротивление поддерживающих Украину стран. В частности, он привел пример неприятного компромисса, на который пошло государство, считающееся одним из ближайших союзников Киева в войне.
Когда Эстония принципиально отказалась принимать чемпионат Европы по фехтованию, чтобы не пустить туда россиян и белорусов под флагами, Международная федерация просто отобрала у них право на турнир.
"Забрали право проводить Евро и предоставили Франции, которая согласилась проводить чемпионат с этими допусками. Франция, которая наш политический партнер, с первого дня войны нам помогающий", - резюмировал Гутцайт.
В то же время глава НОК подчеркнул, что есть и положительные примеры: Мировая атлетика (World Athletics) категорически отказалась подчиняться новым трендам и оставила действующим полный бан для РФ и Беларуси даже в нейтральном статусе.
Кто уже капитулировал
Впрочем, общий список федераций, уже вернувших флаги агрессорам, стремительно растет.
В частности, представителей России и Беларуси вернули к полноценным выступлениям под собственным флагом во всех возрастных категориях в тяжелой атлетике, борьбе, самбо, дзюдо, тхэквондо, муай тай, фехтовании, а также спортивной гимнастике.
На юношеском уровне санкции с россиян сняли в шахматах, фехтовании и волейболе.
Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.