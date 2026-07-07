Покрокова капітуляція: у НОК України відреагували на резонансне рішення МОК щодо Росії

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт прокоментував рішення МОК скасувати захисні рекомендації щодо відсторонення спортсменів із Росії. Також він відверто розповів про тривожні тенденції, які розгортаються в міжнародному олімпійському русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника вітчизняного НОК для "Суспільного Спорт".

"МОК умив руки"

Головна небезпека нового рішення МОК полягає в тому, що воно відкриває росіянам пряму дорогу до кваліфікаційних турнірів Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі. Вадим Гутцайт відверто визнав, що через таку поспішність олімпійських чиновників Україна наразі опинилася у вкрай складній позиції.

"Ми бачимо, що покроково вони повертають. Нещодавно повернули білорусів, а зараз – росіян за рішенням міжнародних федерацій. У мене ще немає відповіді, що ми маємо зробити, щоб представників країн-агресорів не було на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі", - зауважив очільник НОК.

Він додав, що Міжнародний олімпійський комітет просто "умив руки", повністю переклавши весь політичний тиск і відповідальність на окремі міжнародні федерації. Щоб завадити повній інтеграції РФ, українська сторона вже розпочала екстрені перемовини з колегами з Балтії - Латвією та Литвою, які також шоковані діями МОК.

Несподіваний демарш партнерів

Гутцайт також привідкрив завісу того, як міжнародні спортивні структури ламають опір країн, що підтримують Україну. Зокрема, він навів приклад неприємного компромісу, на який пішла держава, що вважається одним із найближчих союзників Києва у війні.

Коли Естонія принципово відмовилася приймати чемпіонат Європи з фехтування, щоб не пустити туди росіян і білорусів під їхніми прапорами, Міжнародна федерація просто відібрала у них право на турнір.

"Забрали право проводити Євро і надали Франції, яка погодилась проводити чемпіонат із цими допусками. Франція, яка наш політичний партнер, що з першого дня війни нам допомагає", - резюмував Гутцайт.

Водночас голова НОК підкреслив, що є й позитивні приклади: Світова атлетика (World Athletics) категорично відмовилася підкорятися новим трендам і залишила чинним повний бан для РФ та Білорусі навіть у нейтральному статусі.

Хто вже капітулював

Втім, загальний список федерацій, які вже повернули прапори агресорам, стрімко зростає.

Зокрема, представників Росії та Білорусі повернули до повноцінних виступів під власним прапором у всіх вікових категоріях у важкій атлетиці, боротьбі, самбо, дзюдо, тхеквондо, муай тай, фехтуванні, а також спортивній гімнастиці.

На юнацькому рівні санкції з росіян зняли в шахах, фехтуванні і волейболі.