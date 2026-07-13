Позорное решение: международная федерация полностью вернула флаг и гимн России

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полной отмене ограничений в отношении спортсменов из России. Российским теннисистам официально разрешили вернуться к международным соревнованиям без каких-либо санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Предыдущие ограничения в отношении российских спортсменов отменили на фоне решения Международного олимпийского комитета снять рекомендации по ограничению участия спортсменов из России в международных соревнованиях.

Теперь россияне имеют право участвовать во всех официальных турнирах под эгидой ITTF. В отличие от предыдущих компромиссных нейтральных статусов, они смогут использовать свою национальную символику, включая флаг и гимн, а также приносить очки своей стране в общекомандные зачеты.

Отмена санкций также распространяется на официальных лиц, судей и возможность проведения международных мероприятий, что вызвало значительный резонанс в спортивном сообществе.

Ограничения по отношению к российским спортсменам

В то же время в ITTF отметили, что их решение не влияет на уже существующие ограничения, введенные отдельными странами, а также антидопинговыми или дисциплинарными нормами.

Также решение не распространяется на вопросы, находящиеся в компетенции МОК или других органов, касающихся Олимпийских игр или олимпийской аккредитации, квот, флага, гимна, национальной символики, формы, статуса делегаций или условий участия.

Слова поддержки в адрес Украины

Также в официальной коммуникации Международная федерация настольного тенниса подчеркнула, что остается солидарной с Украиной и украинским сообществом настольного тенниса.

"ITTF признает глубокое влияние, которое продолжающаяся война оказала на украинских спортсменов, тренеров, официальных лиц, клубы и семьи. Это решение не уменьшает поддержки ITTF Украины, а также ее заботы о тех, кто продолжает страдать от конфликта. ITTF остается приверженной поддержке сообщества настольного тенниса в Украине через разные каналы", - подчеркнули в федерации.