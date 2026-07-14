Дев'ять країн Європи вимагають позбавити МОК мільйонів євро за допомогу РФ

Автором звернення виступила Естонія, до якої миттєво приєдналися ще вісім держав-партнерів. Свої підписи під документом залишили Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія.

Разом ці країни вимагають виключити з європейських програм фінансування (зокрема, популярної програми Erasmus+) три великі спортивні структури:

Міжнародний олімпійський комітет (МОК);

Міжнародну федерацію фехтування (FIE);

World Aquatics (Міжнародну федерацію плавання).

Усі ці організації ухвалили скандальні рішення про зняття обмежень з представників Росії та Білорусі, дозволивши їм повернутися до змагань.

Офіційна позиція європейських країн

Підписанти переконані, що дії спортивних чиновників підривають європейські цінності та грають на руку російській пропаганді на тлі триваючої війни.

"У нинішній безпековій ситуації неможливо зрозуміти рішення, які намагаються повернути держав-агресорок до міжнародного спорту так, ніби нічого не сталося", - зазначила міністерка культури Естонії Гейді Пурга.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловився ще жорсткіше, назвавши крок МОК щодо реабілітації росіян "ганебним та безвідповідальним".

Які санкції скасував МОК

Нагадаємо, що на початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет повністю прибрав свої рекомендації, які раніше суттєво обмежували участь російських та білоруських атлетів у світових турнірах.

Це рішення фактично відкрило дорогу для повноцінного повернення спортсменів із країн-агресорок у світовий олімпійський рух.