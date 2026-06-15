ЧМ-2026: шоу Швеции, триллер Нидерландов и Японии и драма Эквадора на последней минуте (видео)

Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 подарил болельщикам три совершенно разных по сценарию, но одинаково захватывающие поединки в квартетах E и F.
О главных событиях футбольных противостояний рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo.
Нидерланды - Япония - 2:2
Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 - Накамура, 57, Камада, 88
Сборные Нидерландов и Японии, выступающие в группе F, выдали сверхдраматичный матч на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне. После сухого первого тайма карусель голов закрутилась после перерыва. "Оранье" дважды выходили вперед благодаря дебютному голу Вирджила ван Дейка на крупных турнирах и точному выстрелу Крисенсио Саммервилла. Однако неуступчивые азиаты каждый раз находили ответ. Сначала Кейто Накамура сравнял счет, а под занавес встречи Даичи Камада спас Японию от поражения.
Нидерланды продолжили свою уникальную серию без поражений в основное время на ЧМ, которая длится еще с 2014 года, а вот японцы впервые за три Мундиаля не смогли стартовать с победы.
Швеция - Тунис - 5:1
Голы: Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 - Рекик, 43
Сборная Швеции, которая попала на этот Мундиаль, обыграв Украину в плей-офф квалификации, сверхуверенно стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее. Подопечные Грэма Поттера не оставили Тунису никаких шансов. Счет открыл Ясин Аяри, а затем Александер Исак удвоил преимущество. Хотя Омар Рекик забил перед перерывом и вернул интригу, второй тайм стал бенефисом "сине-желтых". Виктор Дьокереш, Маттиас Сванберг и снова Аяри, который оформил дубль, довели дело до эффектного разгрома 5:1.
Для Швеции это самая крупная победа на чемпионатах мира с далекого 1994 года, которая позволила им единолично возглавить турнирную таблицу квартета F.
Турнирная таблица группы F
Расписание следующих матчей:
20 июня
21 июня
Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0
Гол: Диалло, 90
Поединок в Филадельфии на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" превратился в настоящую битву напряжения и невезения. Эквадорцы существенно превосходили оппонентов в первом тайме, однако мяч упорно не шел в ворота. Зрители увидели редкую аномалию - сразу четыре попадания в каркас ворот: африканцев трижды спасали штанга и перекладина после ударов Джона Ебоа, Алана Минды и Эннера Валенсии, а затем в перекладину соперников попал ивуариец Элье Ваи.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч от 19-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло, который на 90-й минуте принес Кот-д'Ивуару сверхважные три очка.
Напомним, что в первом поединке этого квартета Германия разбила Кюрасао со счетом 7:1.
Турнирная таблица группы Е
Расписание следующих матчей:
20 июня
21 июня
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