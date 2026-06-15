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ЧМ-2026: шоу Швеции, триллер Нидерландов и Японии и драма Эквадора на последней минуте (видео)

09:56 15.06.2026 Пн
3 мин
Чем впечатлил игровой день на Мундиале
aimg Андрей Костенко
Сборная Швеции ярко стартовала на турнире (фото: x.com/svenskfotboll)

Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 подарил болельщикам три совершенно разных по сценарию, но одинаково захватывающие поединки в квартетах E и F.

О главных событиях футбольных противостояний рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo.

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Группа F: "Сине-желтые" выходят в лидеры

Нидерланды - Япония - 2:2

Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 - Накамура, 57, Камада, 88

Сборные Нидерландов и Японии, выступающие в группе F, выдали сверхдраматичный матч на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне. После сухого первого тайма карусель голов закрутилась после перерыва. "Оранье" дважды выходили вперед благодаря дебютному голу Вирджила ван Дейка на крупных турнирах и точному выстрелу Крисенсио Саммервилла. Однако неуступчивые азиаты каждый раз находили ответ. Сначала Кейто Накамура сравнял счет, а под занавес встречи Даичи Камада спас Японию от поражения.

Нидерланды продолжили свою уникальную серию без поражений в основное время на ЧМ, которая длится еще с 2014 года, а вот японцы впервые за три Мундиаля не смогли стартовать с победы.

Швеция - Тунис - 5:1

Голы: Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 - Рекик, 43

Сборная Швеции, которая попала на этот Мундиаль, обыграв Украину в плей-офф квалификации, сверхуверенно стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее. Подопечные Грэма Поттера не оставили Тунису никаких шансов. Счет открыл Ясин Аяри, а затем Александер Исак удвоил преимущество. Хотя Омар Рекик забил перед перерывом и вернул интригу, второй тайм стал бенефисом "сине-желтых". Виктор Дьокереш, Маттиас Сванберг и снова Аяри, который оформил дубль, довели дело до эффектного разгрома 5:1.

Для Швеции это самая крупная победа на чемпионатах мира с далекого 1994 года, которая позволила им единолично возглавить турнирную таблицу квартета F.

Турнирная таблица группы F

  1. Швеция - 3 очка (разница мячей - 5:1)
  2. Нидерланды - 1 (2:2)
  3. Япония - 1 (2:2)
  4. Тунис - 0 (1:5)

Расписание следующих матчей:

20 июня

  • Швеция - Нидерланды

21 июня

  • Япония - Тунис

Группа Е: Кот-д'Ивуар триумфует на последней минуте

Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0

Гол: Диалло, 90

Поединок в Филадельфии на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" превратился в настоящую битву напряжения и невезения. Эквадорцы существенно превосходили оппонентов в первом тайме, однако мяч упорно не шел в ворота. Зрители увидели редкую аномалию - сразу четыре попадания в каркас ворот: африканцев трижды спасали штанга и перекладина после ударов Джона Ебоа, Алана Минды и Эннера Валенсии, а затем в перекладину соперников попал ивуариец Элье Ваи.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч от 19-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло, который на 90-й минуте принес Кот-д'Ивуару сверхважные три очка.

Напомним, что в первом поединке этого квартета Германия разбила Кюрасао со счетом 7:1.

Турнирная таблица группы Е

  1. Германия - 3 очка (разница мячей - 7:1)
  2. Кот-д'Ивуар - 3 (1:0)
  3. Эквадор - 0 (0:1)
  4. Кюрасао - 0 (1:7)

Расписание следующих матчей:

20 июня

  • Кот-д'Ивуар - Германия

21 июня

  • Эквадор - Кюрасао
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