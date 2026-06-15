ЧС-2026: шоу Швеції, трилер Нідерландів і Японії та драма Еквадору на останній хвилині (відео)

Група F: "Синьо-жовті" виходять у лдідери

Нідерланди – Японія – 2:2

Голи: ван Дейк, 51, Саммервілл, 64 – Накамура, 57, Камада, 88

Збірні Нідерландів та Японії, що виступають в групі F, видали наддраматичний матч на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Після сухого першого тайму карусель голів закрутилася по перерві. "Ораньє" двічі виходили вперед завдяки дебютному голу Вірджила ван Дейка на великих турнірах та влучному постріл Крісенсіо Саммервілла. Проте непоступливі азійці щоразу знаходили відповідь. Спочатку Кейто Накамура зрівняв рахунок, а під завісу зустрічі Даїчі Камада врятував Японію від поразки.

Нідерланди продовжили свою унікальну серію без поразок в основний час на ЧС, яка триває ще з 2014 року, а от японці вперше за три Мундіалі не змогли стартувати з перемоги.

Швеція – Туніс – 5:1

Голи: Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 – Рекік, 43

Збірна Швеції, яка потрапила на цей Мундіаль, обігравши Україну в плей-офф кваліфікації, надупевнено стартувала на турнірі в мексиканському Монтерреї. Підопічні Грема Поттера не залишили Тунісу жодних шансів. Рахунок відкрив Ясін Аярі, а згодом Александер Ісак подвоїв перевагу. Хоча Омар Рекік забив перед перервою та повернув інтригу, другий тайм став бенефісом "синьо-жовтих". Віктор Дьокереш, Маттіас Сванберг та знову Аярі, який оформив дубль, довели справу до ефектного розгрому 5:1.

Для Швеції це найкрупніша перемога на чемпіонатах світу з далекого 1994 року, яка дозволила їм одноосібно очолити турнірну таблицю квартету F.

Турнірна таблиця групи F

Швеція – 3 очки (різниця м'ячів – 5:1) Нідерланди – 1 (2:2) Японія – 1 (2:2) Туніс – 0 (1:5)

Розклад наступних матчів:

20 червня

Швеція – Нідерланди

21 червня

Японія – Туніс

Група Е: Кот-д'Івуар тріумфує на останній хвилині

Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0

Гол: Діалло, 90

Поєдинок у Філадельфії на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" перетворився на справжню битву напруги та невезіння. Еквадорці суттєво переважали опонентів у першому таймі, проте м'яч уперто не йшов у ворота. Глядачі побачили рідкісну аномалію – одразу чотири влучання у каркас воріт: африканців тричі рятували штанга та поперечина після ударів Джона Єбоа, Алана Мінди та Еннера Валенсії, а згодом у поперечину суперників поцілив івуарієць Ельє Ваї.

Долю протистояння вирішив єдиний забитий м'яч від 19-річного вінгера "Манчестер Юнайтед" Амада Діалло, який на 90-й хвилині приніс Кот-д'Івуару надважливі три очки.

Нагадаємо, що в першому поєдинку цього квартету Німеччина розбила Кюрасао з рахунком 7:1.

Турнірна таблиця групи Е

Німеччина – 3 очки (різниця м'ячів – 7:1) Кот-д'Івуар – 3 (1:0) Еквадор – 0 (0:1) Кюрасао – 0 (1:7)

Розклад наступних матчів:

20 червня

Кот-д'Івуар – Німеччина

21 червня