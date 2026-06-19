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ЧМ-2026: исторический разгром от Канады вернул футбол в эпоху первого Мундиаля

15:55 19.06.2026 Пт
2 мин
Канадцы разгромили Катар, установив уникальные бомбардирские рекорды
aimg Андрей Костенко
Сборная Канады (фото: x.com/CanadaSoccerEN)

На чемпионате мира-2026 сборная Канады в матче второго тура группового этапа не оставила камня на камне от обороны Катара, отметившись серией исторических достижений.

Исторический разгром

Канада стала первой сборной в истории мировых первенств, которая не представляет ни Европу, ни Южную Америку, но сумела забить более пяти мячей в одном матче финальной части ЧМ. Ранее такая результативность была уделом исключительно признанных футбольных гигантов с этих двух континентов.

Отметим также, что победа над Катаром стала первой для Канады в финальных турнирах ЧМ. "Кленовые" в третий раз участвуют в чемпионатах мира. В двух своих первых турнирах (1986 и 2022 годы) они проиграли во всех матчах. А на текущем ЧМ уже отметились исторической ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) и первым успехом в игре с Катаром (6:0).

Повторение бомбардирского рекорда

Главным героем противостояния стал нападающий Джонатан Дэвид, который оформил хет-трик в ворота катарцев. Это уникальный случай для представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Дэвид стал первым футболистом своего региона за последние 96 лет, кому удалось забить три гола в одном матче чемпионата мира. Последний подобный случай фиксировали ещё на самом первом чемпионате мира в 1930 году — тогда трижды в одном поединке отличился американский нападающий Берт Патено в игре против Парагвая.

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