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Футбол 08 октября 2026 · 16:11

Не сыграет с "Шахтером": новичок "Интера" вылетел почти на месяц

Звездный полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не сыграет с "Шахтером": новичок "Интера" вылетел почти на месяц
Джонс присоединился к миланскому гранду летом (Фото: ФК "Интер")
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Центральный полузащитник "Интера" Кёртис Джонс получил мышечную травму на тренировке команды. 25-летний англичанин пропустит несколько важных матчей миланского клуба в октябре – в том числе и против "Шахтера".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Интера".

Подробности травмы

Медицинское обследование выявило у футболиста миофасциальное напряжение приводящих мышц бедра правой ноги. По прогнозам врачей, восстановление Джонса займет около трех недель. Таким образом, новичок "Интера" не сможет помочь команде в ближайших матчах.

В частности, англичанин пропустит поединки Серии А против "Пармы" 10 октября, "Болоньи" 17 октября и "Фиорентины" 25 октября. Также англичанин не сыграет в двух матчах Лиги чемпионов – против "Брюгге" 13 октября и донецкого "Шахтера" 21 октября.

Джонс только летом перешел в "Интер"

Кертис Джонс переехал в Милан из Ливерпуля летом 2026 года. В этом сезоне 25-летний полузащитник провел пять матчей во всех турнирах, но результативными действиями пока не отмечался.

Теперь футболисту придется пропустить как минимум несколько недель из-за травмы. Ожидается, что он сможет вернуться в состав "Интера" в конце октября, если прогнозы медиков оправдаются.

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Теги: Футбол Шахтер
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