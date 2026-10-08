Не зіграє з "Шахтарем": новачок "Інтера" вилетів майже на місяць

Центральний півзахисник "Інтера" Кертіс Джонс отримав м'язову травму на тренуванні команди. 25-річний англієць пропустить кілька важливих матчів міланського клубу в жовтні - зокрема і проти "Шахтаря".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Інтера" .

Подробиці травми

Медичне обстеження виявило у футболіста міофасціальне напруження привідних м'язів стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення Джонса займе близько трьох тижнів. Таким чином, новачок "Інтера" не зможе допомогти команді в найближчих матчах.

Зокрема, англієць пропустить поєдинки Серії А проти "Парми" 10 жовтня, "Болоньї" 17 жовтня та "Фіорентини" 25 жовтня. Також англієць не зіграє у двох матчах Ліги чемпіонів - проти "Брюгге" 13 жовтня та донецького "Шахтаря" 21 жовтня.

Джонс лише влітку перейшов до "Інтера"

Кертіс Джонс переїхав до Мілана з Ліверпуля влітку 2026-го року. У поточному сезоні 25-річний півзахисник провів п'ять матчів у всіх турнірах, але результативними діями поки не відзначався.

Тепер футболісту доведеться пропустити щонайменше кілька тижнів через травму. Очікується, що він зможе повернутися до складу "Інтера" наприкінці жовтня, якщо прогнози медиків справдяться.