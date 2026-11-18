Полузащитник лондонского "Тотенхема" Михаил Мудрик заявил, что фактически не имел полноценного агентского сопровождения, а его интересы представляли люди, которым он безоговорочно доверял. Он также рассказал о финансовых проблемах после перехода в лондонский "Челси", судебных исках и угрозах.

Мудрик объяснил, кто действительно занимался его делами

По словам футболиста, называть Алексея Алехина его агентом некорректно. Мудрик утверждает, что ключевую роль во всех процессах играл Евгений Красников, которого он счел футбольным отцом.

"Назвать Алехина агентом - очень тяжело. Назвать моим агентом - еще труднее. Может я ошибаюсь, но агенты по меньшей мере должны присутствовать на подписании каких-то важных документов. Когда я подписывал контракт с "Челси", его не было. На самом деле, это подставное лицо, у которого есть агентская лицензия. Он ничего не решает. За всем этим стоит Евгений Красников, который называл меня своим сыном и который мне 10 лет помогал. И каждый день мне вбивал в голову с 13 лет, что "я тебе все и с тебя никогда не возьму ни копейки", - поделился футболист.

Мудрик признался, что подписывал документы, не читая их. По его словам, представители агентской команды подвергли сомнению его доверие, когда он попытался ознакомиться с условиями одного из контрактов.

"Я подписывал контракты, никогда не читая. Потому однажды я пытался прочитать, а Алехин и его помощники сказали мне: "Ты что, нам не доверяешь?". И я подписывал не читая. Я доверял людям", – сказал Мудрик.

После трансфера в "Челси" футболист получил финансовые проблемы

Украинец рассказал, что после перехода в английский клуб столкнулся с необходимостью платить налоги за бонус, который получили агенты. По его словам, об этих финансовых обязательствах он заранее не знал.

"В итоге, я перешел в "Челси". Вместо того, чтобы зарабатывать и откладывать на что-то, мне нужно было уплатить налог за бонус, который получили агенты и о котором я вообще не знал. Я как-то спросил однажды, но мне сказали: "Не переживай, если что, мы тебе вернем". В итоге, я еще остался должен. И вместо того, чтобы думать о футболе, я разбирался с судебными исками", – рассказал Мудрик.

Кроме финансовых претензий и судебных разбирательств, по словам Мудрика, он столкнулся с угрозами уголовных лиц.

"Кроме того, что ты остался должен и на тебя подают какие-то иски, тебе звонят по телефону бандиты, угрожают. Ставят ультиматумы", – резюмировал футболист.