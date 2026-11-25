Украинская Премьер-лига определила символическую сборную и главных лауреатов 13 тура. Самое большое представительство в команде недели получило киевское "Динамо", однако главные индивидуальные награды достались представителям других клубов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

Рябоконь остановил "Шахтер"

Звание лучшего наставника тура получил главный тренер столичного "Левого Берега" Александр Рябоконь. Его команда сумела отобрать очки у лидера первенства – донецкого "Шахтера" (1:1).

В голосовании экспертов Рябоконь опередил наставника ковалевского "Колоса" Руслана Костышина, который одержал волевую победу над "Харьковом" (2:1), и исполняющего обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацея Кендзерека, под руководством которого киевляне одолели "Оболонь" (4:2).

Иван Пахолюк в матче против "Харькова" (фото: ФК "Колос")

Девять сейвов и отраженный пенальти

Среди футболистов с солидным отрывом победил голкипер ковалевского "Колоса" Иван Пахолюк. В победном матче против "Харькова" вратарь отразил пенальти и в общей сложности совершил девять сейвов после ударов в створ ворот.

Второе место в опросе занял нападающий "Карпат" Ян Костенко, чей гол принес львовянам победу над луганской "Зарей" (1:0), а третьим стал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко (гол+ассист в игре с "Оболонью"). В пятерку лучших также вошли Назарий Воробчак из "Левого Берега", забивший "Шахтеру", и динамовец Шола Огундана, на счету которого гол в столичном дерби.

Кто вошел в сборную тура

В команду 13-го тура попали трое игроков "Динамо", по два представителя "Колоса" и "Буковины", а также по одному футболисту от "Шахтера", "Карпат", "Левого Берега" и "Эпицентра".

Символическая сборная 13-го тура УПЛ:

Иван Пахолюк ("Колос") – Педро Энрике ("Шахтер"), Эдуард Козик ("Колос"), Томаш Кендзера ("Динамо"), Игорь Кирюханцев ("Эпицентр") – Вадим Витенчук, Виталий Груша (оба – "Буковина"), Николай Шапаренко ("Динамо") – Шола Огундана ("Динамо"), Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Ян Костенко ("Карпаты").

В целом эксперты упоминали 28 футболистов и 8 тренеров во время определения героев 13-го тура, а также 63 кандидата в символическую сборную.

Стоит отметить, что при формировании сборной не учитывался поединок "Кривбасс" - "Кудровка". Из-за затяжных воздушных тревог команды успели провести на поле чуть более 30 минут, после чего матч был перенесен.