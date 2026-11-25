Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков, наконец, покинул клубный лазарет амстердамского "Аякса". Футболист пропустил почти месяц из-за повреждения, но уже возобновил занятия в общей группе команды перед важным еврокубковым поединком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Voetbal International .

Возвращение в основную обойму

Украинский вингер уже работает в основной группе амстердамского гранда. Главный тренер команды Мичел снова может рассчитывать на флангового игрока накануне поединка четвертого тура основного этапа Лиги конференций против швейцарского "Туна".

Встреча состоится в четверг, 26 ноября, на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. А уже в воскресенье, 29 ноября, "аяксидов" ждет принципиальное противостояние в Эредивизи против роттердамского "Фейеноорда".

Детали повреждения и статистика украинца

Проблемы со здоровьем у Цыганкова возникли еще в конце октября. 25 октября украинец вышел в стартовом составе на матч внутреннего первенства против роттердамской "Спарты" (2:1), однако был заменен сразу после первого тайма. Позже стало известно о травме футболиста, хотя сам клуб решил не разглашать ни характер повреждения, ни точные сроки реабилитации.

Из-за этого повреждения вингер был вынужден пропустить четыре матча амстердамского клуба, а также не смог помочь сборной Украины в заключительных ноябрьских поединках группового этапа Лиги наций.

Напомним, Виктор Цыганков присоединился к "Аяксу" летом 2026 года, подписав контракт до лета 2029-го. В текущем сезоне он успел провести за нидерландскую команду восемь матчей во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.