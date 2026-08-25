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Футбол 25 августа 2026 · 17:00

Это только начало: в ФК "Харьков" рассказали детали побега своего игрока в Россию

Вице-презилент рассказал, как игрок обошел контракт с клубом и рассказал о плане действий харьковчан
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Это только начало: в ФК "Харьков" рассказали детали побега своего игрока в Россию
Юрий Коротун (Фото: fckharkiv)
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Украинский футболист Алексей Сидоров пытается совершить переход в любительский клуб из страны-агрессора. УАФ и ФК "Харьков" уже обратились в ФИФА, чтобы остановить незаконную попытку аннулировать действующее соглашение игрока

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление вице-президента ФК "Харьков" Юрия Коротуна для клубной прессслужбы.

Выявление схемы и запрос на переход

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола (УАФ) известила руководство ФК "Харьков", что в международной системе TMS (Transfer Matching System) появился запрос на выдачу трансферного сертификата Алексею Сидорову. Местом перехода оказался любительский клуб из России.

Вице-президент харьковского клуба Юрий Коротун подчеркнул, что игрок еще год назад самовольно покинул Украину и команду, имея действующее соглашение.

"На прошлой неделе мы получили сообщение от УАФ о запросе на международный трансферный сертификат в связи с его переходом в любительский клуб из страны-агрессора. Сказать, что мы были в шоке - это не сказать ничего. После того, как Алексей незаконным путем покинул страну и наш клуб, он пошел дальше", - заявил Коротун.

Схема "bridge transfer" и обращение в ФИФА

В клубе убеждены, что использование любительской команды – это лишь промежуточный этап юридической махинации, так называемого bridge transfer, чтобы расторгнуть соглашение с харьковчанами в одностороннем порядке и впоследствии перейти к реальному выгодоприобретателю.

Ведь действующий контракт Алексея Сидорова с ФК "Харьков" рассчитан до 2028 года. клуб вместе с УАФ направил соответствующие обращения и письма в ФИФА.

Харьковчане настаивают на жестком соблюдении контрактной дисциплины, чтобы не создавать опасный прецедент для других украинских клубов. Руководство клуба заверило, что будет последовательно защищать свои интересы во всех международных футбольных инстанциях.

"Клуб и ассоциация, конечно, выступают против того, чтобы футболист, имеющий действующие контрактные обязательства перед украинским клубом, мог просто проигнорировать эти обязательства и получить возможность выступать за другую команду, тем более в россии. Уже были направлены соответствующие письма к ФИФА, но мы понимаем, что это только начало, и идет речь только о начале. футбольного права", - подчеркнул Коротун.

Что известно об Алексее Сидорове

25-летний уроженец Макеевки на взрослом уровне успел поиграть за запорожский "Металлург" и "Металлист 1925" (нынешний "Харьков". Находясь на контракте с харьковчанами, Сидоров поиграл за "Колос" на правах аренды).

В августе 2025 года футболист, находившийся на собрании с молодежной командой "Металлиста 1925", отказался возвращаться в Украину, несмотря на ультиматум клуба.

Сейчас же стало известно, что Сидоров пытается зарегистрироваться в любительском российском клубе.

Ранее мы приводили первую реакцию "Харькова" на бегство Сидорова в Россию.

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