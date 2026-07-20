Трамп и президент FIFA вручили сборной Испании кубок ЧМ-2026

В ночь на 20 июля в Нью-Йорке официально завершился чемпионат мира по футболу 2026, победителем которого стала Испания. Президент США Дональд Трамп лично присутствовал на матче, после чего вручил команде главную награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Как завершился ЧМ-2026

В финале чемпионата этой ночью сошлись команды сборной Испании и сборной Аргентины. По итогу все 90 минут матча были напряженными, так как ни одна из команд не смогла забить гол в основное время матча. Забросить мяч в ворота удалось лишь Испании в период овертайма. Этот гол стал первым и решающим в этой схватке.

Весь матч на арене присутствовал президент США Дональд Трамп, который после завершения игры вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино вышли к игрокам.

Изначально Трамп и Инфантино вручили серебряные и золотые медали командам Аргентины и Испании, после чего вместе из рук в руки передали кубок FIFA сборной Испании.

Причем судя по кадрам, когда испанская команда поднимала кубок вверх и праздновала победу, Трамп, будто бы, намерено стоял чуть ли не вместе с командой, чтобы попасть в кадр (его взгляд был направлен на камеры).

После всех этих событий чемпионат мира 2026 официально завершился. Новая битва за кубок и звание чемпиона мира ожидается аж в 2030 году.