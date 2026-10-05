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Футбол 05 октября 2026 · 11:14

Шищенко объяснил, почему "Буковина" подписала Дадашова

Новичок УПЛ интересовался другим форвардом, но сделка не состоялась
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Шищенко объяснил, почему "Буковина" подписала Дадашова
Сергей Шищенко (фото: ФК "Буковина")
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Главный тренер "Буковины" Сергей Шищенко рассказал о решении черновицкого клуба пригласить нападающего Рената Дадашова.

Об этом наставник "Буковины" рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

"Чистая девятка": Шищенко оценил Дадашова

По словам наставника, команда искала форварда во время трансферного окна и сначала рассматривала кандидатуру Даниила Кравчука. Впоследствии "Буковина" остановила выбор на Дадашове, имеющем опыт выступлений за сборную Азербайджана, а также в чемпионатах Германии и Турции.

"Это чистый форвард, чистая девятка, футболист с хорошим уровнем игры и пониманием того, что он делает", – отметил Шищенко.

Тренер добавил, что Дадашов уже на первых тренировках продемонстрировал понимание требований штаба. Вместе с тем, новичку еще необходимо адаптироваться к команде, набрать физические кондиции и лучше понять ее стиль игры.

"Он просматривал наши матчи, смотрел, как мы действуем. И уже с первых тренировок было видно, что он понимает, что нужно делать на футбольном поле", – рассказал наставник.

Шищенко объяснил, почему &quot;Буковина&quot; подписала Дадашова
Ренат Дадашов (фото: ФК "Буковина")

Карьера Рената Дадашова

К "Буковине" 27-летний азербайджанский нападающий приобщился, имея за плечами серьезный опыт. Он прошел школу франкфуртского "Айнтрахта" и "Лейпцига".

На взрослом уровне Дадашов поиграл за португальский "Эшторил" и английский "Вулвергемптон", а также за такие клубы, как "Пасуш Феррейра" (Португалия), "Грассхопперс" (Швейцария), "Хатайспор" (Турция), "Анкарагюджя" (Турция) "Мотор" (Польша).

Ренат Дадашов также нападающий национальной сборной Азербайджана. Он дебютировал за главную команду своей страны в 2017 году. За это время форвард отыграл 48 матчей, в которых забил 7 мячей.

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Теги: Буковина Футбол УПЛ
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