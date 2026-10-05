Шищенко пояснив, чому "Буковина" підписала Дадашова

Про це наставник "Буковини" розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

"Чиста дев'ятка": Шищенко оцінив Дадашова

За словами наставника, команда шукала форварда під час трансферного вікна та спочатку розглядала кандидатуру Данила Кравчука. Згодом "Буковина" зупинила вибір на Дадашові, який має досвід виступів за збірну Азербайджану, а також у чемпіонатах Німеччини та Туреччини.

"Це чистий форвард, чиста дев'ятка, футболіст із хорошим рівнем гри та розумінням того, що він робить", – зазначив Шищенко.

Тренер додав, що Дадашов уже на перших тренуваннях продемонстрував розуміння вимог штабу. Водночас новачку ще необхідно адаптуватися до команди, набрати фізичні кондиції та краще зрозуміти її стиль гри.

"Він переглядав наші матчі, дивився, як ми діємо. І вже з перших тренувань було видно, що він розуміє, що потрібно робити на футбольному полі", – розповів наставник.

Ренат Дадашов (фото: ФК "Буковина")

Кар'єра Рената Дадашова

До "Буковини" 27-річний азербайджанський нападник долучився, маючи за плечима серйозний досвід. Він пройшов школу франкфуртського "Айнтрахта" та "Лейпцига".

На дорослому рівні Дадашов пограв за португальський "Ешторіл" та англійський "Вулвергемптон", а також за такі клуби, як "Пасуш Феррейра" (Португалія), "Грассхопперс" (Швейцарія), "Хатайспор" (Туреччина), "Анкарагюджю" (Туреччина), "Радомяк" (Польща), "Мотор" (Польща).

Ренат Дадашов також є нападником національної збірної Азербайджану. Він дебютував за головну команду своєї країни в 2017 році. За цей час форвард відіграв 48 матчів, у яких забив 7 м'ячів.