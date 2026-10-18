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Футбол 18 октября 2026 · 19:25

Ярмолюк взял на себя вину за поражение от "Ливерпуля"

Украинский полузащитник "Брентфорда" прокомментировал свое удаление
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Ярмолюк взял на себя вину за поражение от "Ливерпуля"
Егор Ярмолюк в составе Брентфорда (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)
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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк обратился к партнерам по команде и болельщикам после поражения от "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Футболист извинился за свое удаление и признал ответственность за неудачный результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram Егора Ярмолюка .

Что сказал Ярмолюк

После поединка украинец опубликовал обращение в Instagram Stories, в котором объяснил свое отношение к инциденту. Футболист признал, что не справился с эмоциями и взял на себя ответственность за поражение.

"Я искренне хочу извиниться перед своими партнерами по команде, тренером и нашими болельщиками. Я чувствую огромную ответственность за сегодняшнее поражение и понимаю, что должен отвечать за свои поступки", - написал Ярмолюк.

Также украинец подчеркнул, что всегда выкладывается на поле ради команды, а ситуация с удалением станет для него важным уроком.

"Мне действительно жаль, что я позволил эмоциям одержать верх и в результате получил красную карточку. Я всегда выкладываюсь на 100% на поле ради своей команды. Обещаю извлечь урок из этой ситуации, проанализировать свою реакцию и сделать правильные выводы", - добавил футболист.

Как украинец получил красную карточку

Инцидент произошел в конце первого тайма домашнего матча "Брентфорда" против "Ливерпуля" 17 октября.

На восьмой компенсированной минуте Ярмолюк ударил головой защитника гостей Жереми Жаке во время борьбы в штрафной. После просмотра видеоповтора арбитр показал украинцу прямую красную карточку.

На тот момент хозяева вели в счете благодаря голу Кина Льюиса-Поттера на 44-й минуте.

Напомним, что "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брентфордом"

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