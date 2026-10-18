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Футбол 18 жовтня 2026 · 19:25

Ярмолюк взяв на себе провину за поразку від "Ліверпуля"

Український півзахисник "Брентфорда" прокоментував своє вилучення
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Ярмолюк взяв на себе провину за поразку від "Ліверпуля"
Єгор Ярмолюк у складі Брентфорда (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)
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Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк звернувся до партнерів по команді та вболівальників після поразки від "Ліверпуля" у чемпіонаті Англії. Футболіст перепросив за своє вилучення та визнав відповідальність за невдалий результат.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Єгора Ярмолюка.

Що сказав Ярмолюк

Після поєдинку українець опублікував звернення в Instagram Stories, у якому пояснив своє ставлення до інциденту. Футболіст визнав, що не впорався з емоціями, та взяв на себе відповідальність за поразку.

"Я щиро хочу вибачитися перед своїми партнерами по команді, тренером і нашими вболівальниками. Я відчуваю величезну відповідальність за сьогоднішню поразку і розумію, що маю відповідати за свої вчинки", – написав Ярмолюк.

Також українець наголосив, що завжди викладається на полі заради команди, а ситуація з вилученням стане для нього важливим уроком.

"Мені справді шкода, що я дозволив емоціям узяти гору та в результаті отримав червону картку. Я завжди викладаюся на 100% на полі заради своєї команди. Обіцяю винести урок із цієї ситуації, проаналізувати свою реакцію та зробити правильні висновки", – додав футболіст.

Як українець отримав червону картку

Інцидент стався наприкінці першого тайму домашнього матчу "Брентфорда" проти "Ліверпуля" 17 жовтня.

На восьмій компенсованій хвилині Ярмолюк ударив головою захисника гостей Жеремі Жаке під час боротьби у штрафному майданчику. Після перегляду відеоповтору арбітр показав українцеві пряму червону картку.

На той момент господарі вели в рахунку завдяки голу Кіна Льюїса-Поттера на 44-й хвилині.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Брентфордом"

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