Ярмолюк взяв на себе провину за поразку від "Ліверпуля"

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк звернувся до партнерів по команді та вболівальників після поразки від "Ліверпуля" у чемпіонаті Англії. Футболіст перепросив за своє вилучення та визнав відповідальність за невдалий результат.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Єгора Ярмолюка.
Після поєдинку українець опублікував звернення в Instagram Stories, у якому пояснив своє ставлення до інциденту. Футболіст визнав, що не впорався з емоціями, та взяв на себе відповідальність за поразку.
"Я щиро хочу вибачитися перед своїми партнерами по команді, тренером і нашими вболівальниками. Я відчуваю величезну відповідальність за сьогоднішню поразку і розумію, що маю відповідати за свої вчинки", – написав Ярмолюк.
Також українець наголосив, що завжди викладається на полі заради команди, а ситуація з вилученням стане для нього важливим уроком.
"Мені справді шкода, що я дозволив емоціям узяти гору та в результаті отримав червону картку. Я завжди викладаюся на 100% на полі заради своєї команди. Обіцяю винести урок із цієї ситуації, проаналізувати свою реакцію та зробити правильні висновки", – додав футболіст.
Інцидент стався наприкінці першого тайму домашнього матчу "Брентфорда" проти "Ліверпуля" 17 жовтня.
На восьмій компенсованій хвилині Ярмолюк ударив головою захисника гостей Жеремі Жаке під час боротьби у штрафному майданчику. Після перегляду відеоповтору арбітр показав українцеві пряму червону картку.
На той момент господарі вели в рахунку завдяки голу Кіна Льюїса-Поттера на 44-й хвилині.
Нагадаємо, що "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Брентфордом"