Перед матчем с "Шахтером": "Фенербахче" уволил тренера, сенсационно победившего "Ливерпуль"

Стамбульский "Фенербахче" объявил об уходе Дирка Кейта с должности временного главного тренера. Нидерландец провел во главе команды всего три матча, среди которых была громкая победа над английским "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу "Фенербахче".
Дирк Кейт возглавил "Фенербахче" в конце октября, получив статус исполняющего обязанности главного тренера. Он сменил Исмаила Картала, который подал в отставку после поражения от "Галатасарая" со счетом 1:2.
Под руководством нидерландского специалиста стамбульцы провели три поединка. Сначала команда уступила "Гезтепе", однако впоследствии одержала две победы.
Особо памятным стал матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", в котором "Фенербахче" победил английский клуб со счетом 3:2. Также команда разгромила "Чорум" (5:0) во внутреннем чемпионате.
Ожидается, что следующим главным тренером "Фенербахче" станет Сержиу Консейсау. По информации ряда инсайдеров, в начале ноября стороны завершали обсуждение условий потенциального соглашения.
Имея 19 очков в своем активе "Фенербахче" занимает шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Следующий матч команда проведет 21 ноября против "Коджаэлиспора". А уже 25 ноября стамбульцев ожидает встреча с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.
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