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Футбол 11 ноября 2026 · 15:00

Перед матчем с "Шахтером": "Фенербахче" уволил тренера, сенсационно победившего "Ливерпуль"

Дирк Кейт покинул пост исполняющего обязанности главного тренера турецкого клуба после трех матчей на должности
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перед матчем с "Шахтером": "Фенербахче" уволил тренера, сенсационно победившего "Ливерпуль"
Нидерландец успел потренировать стамбульский гранд всего три матча (Фото: kuyt, Instagram)

Стамбульский "Фенербахче" объявил об уходе Дирка Кейта с должности временного главного тренера. Нидерландец провел во главе команды всего три матча, среди которых была громкая победа над английским "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу "Фенербахче".

Кейт покинул "Фенербахче" после трех матчей

Дирк Кейт возглавил "Фенербахче" в конце октября, получив статус исполняющего обязанности главного тренера. Он сменил Исмаила Картала, который подал в отставку после поражения от "Галатасарая" со счетом 1:2.

Под руководством нидерландского специалиста стамбульцы провели три поединка. Сначала команда уступила "Гезтепе", однако впоследствии одержала две победы.

Особо памятным стал матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", в котором "Фенербахче" победил английский клуб со счетом 3:2. Также команда разгромила "Чорум" (5:0) во внутреннем чемпионате.

Кто может возглавить турецкий клуб

Ожидается, что следующим главным тренером "Фенербахче" станет Сержиу Консейсау. По информации ряда инсайдеров, в начале ноября стороны завершали обсуждение условий потенциального соглашения.

Позиция "Фенербахче" в чемпионате и последующие матчи

Имея 19 очков в своем активе "Фенербахче" занимает шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Следующий матч команда проведет 21 ноября против "Коджаэлиспора". А уже 25 ноября стамбульцев ожидает встреча с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

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Теги: Футбол Фенербахче
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