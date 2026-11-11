rbc.ua
UA | RU
Середа, 11 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Перед матчем з "Шахтарем": "Фенербахче" звільнив тренера, який сенсаційно переміг "Ліверпуль"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 листопада 2026 · 15:00

Перед матчем з "Шахтарем": "Фенербахче" звільнив тренера, який сенсаційно переміг "Ліверпуль"

Дірк Кейт залишив посаду виконувача обов'язків головного тренера турецького клубу після трьох матчів на посаді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перед матчем з "Шахтарем": "Фенербахче" звільнив тренера, який сенсаційно переміг "Ліверпуль"
Нідерландець встиг потренувати стамбульський гранд лише три матчі (Фото: kuyt, Instagram)

Стамбульський "Фенербахче" оголосив про звільнення Дірка Кейта з посади тимчасового головного тренера. Нідерландець провів на чолі команди лише три матчі, серед яких була гучна перемога над англійським "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну пресслужбу "Фенербахче".

Кейт залишив "Фенербахче" після трьох матчів

Дірк Кейт очолив "Фенербахче» наприкінці жовтня, отримавши статус виконувача обов'язків головного тренера. Він змінив Ісмаїла Картала, який подав у відставку після поразки від "Галатасарая" з рахунком 1:2.

Під керівництвом нідерландського фахівця стамбульці провели три поєдинки. Спочатку команда поступилася "Гезтепе", однак згодом здобула дві перемоги.

Особливо пам'ятним став матч Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля", в якому "Фенербахче" переміг англійський клуб із рахунком 3:2. Також команда розгромила "Чорум" (5:0) у внутрішньому чемпіонаті.

Хто може очолити турецький клуб

Очікується, що наступним головним тренером "Фенербахче" стане Сержіу Консейсау. За інформацією низки інсайдерів, на початку листопада сторони завершували обговорення умов потенційної угоди.

Позиція "Фенербахче" у чемпіонаті та наступні матчі

Маючи 19 очок у своєму активі "Фенербахче" посідає шосте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

Наступний матч команда проведе 21 листопада проти "Коджаеліспора". А вже 25 листопада на стамбульців очікує зустріч із донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

Раніше ми розповідали, що "Астон Вілла" визначила майбутнє Емері після розгрому від "Барселони".

Теги: Футбол Фенербахче
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського "Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського Теніс потребує перезавантаження: легенда спорту запропонував змінити правила гри Теніс потребує перезавантаження: легенда спорту запропонував змінити правила гри "Манчестер Юнайтед" готує гучну заміну Карріку: зірковий тренер готовий піти зі збірної "Манчестер Юнайтед" готує гучну заміну Карріку: зірковий тренер готовий піти зі збірної
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач