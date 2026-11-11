Перед матчем з "Шахтарем": "Фенербахче" звільнив тренера, який сенсаційно переміг "Ліверпуль"

Стамбульський "Фенербахче" оголосив про звільнення Дірка Кейта з посади тимчасового головного тренера. Нідерландець провів на чолі команди лише три матчі, серед яких була гучна перемога над англійським "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну пресслужбу "Фенербахче" .

Кейт залишив "Фенербахче" після трьох матчів

Дірк Кейт очолив "Фенербахче» наприкінці жовтня, отримавши статус виконувача обов'язків головного тренера. Він змінив Ісмаїла Картала, який подав у відставку після поразки від "Галатасарая" з рахунком 1:2.

Під керівництвом нідерландського фахівця стамбульці провели три поєдинки. Спочатку команда поступилася "Гезтепе", однак згодом здобула дві перемоги.

Особливо пам'ятним став матч Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля", в якому "Фенербахче" переміг англійський клуб із рахунком 3:2. Також команда розгромила "Чорум" (5:0) у внутрішньому чемпіонаті.

Хто може очолити турецький клуб

Очікується, що наступним головним тренером "Фенербахче" стане Сержіу Консейсау. За інформацією низки інсайдерів, на початку листопада сторони завершували обговорення умов потенційної угоди.

Позиція "Фенербахче" у чемпіонаті та наступні матчі

Маючи 19 очок у своєму активі "Фенербахче" посідає шосте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

Наступний матч команда проведе 21 листопада проти "Коджаеліспора". А вже 25 листопада на стамбульців очікує зустріч із донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.