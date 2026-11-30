"Монако" одержал волевую победу над "Лионом" в заключительном матче 12-го тура чемпионата Франции. Монегаски пропустили первыми, однако ответили тремя голами и победили со счетом 3:1.

Как прошел матч "Лион" – "Монако"

Хозяева активно начали поединок и открыли счет на 15-й минуте. Японский вингер Кейто Накамура получил передачу от Абнера Виннисиуса, обыграл двух соперников и точным ударом отправил мяч в сетку.

Впрочем, преимущество "Лиона" продержалось всего восемь минут. Маттис Аблин воспользовался неудачной игрой защитников хозяев и сравнял счет ударом со штрафной. До перерыва команды больше не забивали.

"Монако" переломил ход встречи

После перерыва гости активизировались и создали несколько опасных моментов у ворот "Лиона". На 71-й минуте монегаски вышли вперед. Голкипер хозяев Доминик Грейф отразил удар Такуми Минамино, однако Вандерсон первым успел в мяч и сыграл на добивании.

В компенсированное время Николас Тальяфико отправил мяч в ворота "Монако", однако после вмешательства VAR арбитр отменил взятие ворот. Точку во встрече поставил Фоларин Балогун, на десятой компенсированной минуте забивший третий гол монегасков.

"Лион" – "Монако" – 1:3 (1:1)

Голы: Накамура, 15 – Аблин, 23, Вандерсон, 71, Балогун, 90+10.

"Монако" прервал неудачную серию

Монегаски одержали первую победу в чемпионате Франции с сентября, прервав шестиматчевую безвыигрышную серию. Благодаря этому успеху "Монако" сравнялся с "Лионом" по количеству набранных очков – обе команды имеют в своем активе по 20 пунктов.