"Милан" договорился о новом контракте со звездным хавбеком до 2031 года

"Милан" достиг устной договоренности с американским вингером Кристианом Пулишичем о продлении контракта до лета 2031 года. Ожидается, что новое соглашение позволит клубу надолго сберечь одного из ключевых игроков атаки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо .

Пулишич останется в "Милане"

"Милан" достиг устной договоренности с вингером по подписанию нового долгосрочного контракта. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет действовать до июня 2031 года.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, однако официально о подписании контракта еще не объявляли. Действующее соглашение 28-летнего американца с "Россонери" рассчитано до лета 2027-го года.

Статистика Пулишича в текущем сезоне

Пулишич выступает за "Милан" с июля 2023 года, когда перешел из лондонского "Челси" за 20,8 миллиона евро.

В текущем сезоне онгер провел за итальянский клуб семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Позиция "Милана" в Серии А

После стартовых туров чемпионата Италии "Милан" занимает четвертое место в Серии А, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч команда Рубена Аморима проведет 28 октября против "Болоньи".