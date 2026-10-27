rbc.ua
UA | RU
Вторник, 27 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Милан" договорился о новом контракте со звездным хавбеком до 2031 года
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 октября 2026 · 16:09

"Милан" договорился о новом контракте со звездным хавбеком до 2031 года

Стороны достигли устной договоренности о новом соглашении, которое продлит действующий контракт еще на 4 сезона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Милан" договорился о новом контракте со звездным хавбеком до 2031 года
Пулишич и "Милан" достигли устной договоренности о новом контракте (Фото: mpulisic, Instagram)

"Милан" достиг устной договоренности с американским вингером Кристианом Пулишичем о продлении контракта до лета 2031 года. Ожидается, что новое соглашение позволит клубу надолго сберечь одного из ключевых игроков атаки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

Пулишич останется в "Милане"

"Милан" достиг устной договоренности с вингером по подписанию нового долгосрочного контракта. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет действовать до июня 2031 года.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, однако официально о подписании контракта еще не объявляли. Действующее соглашение 28-летнего американца с "Россонери" рассчитано до лета 2027-го года.

Статистика Пулишича в текущем сезоне

Пулишич выступает за "Милан" с июля 2023 года, когда перешел из лондонского "Челси" за 20,8 миллиона евро.

В текущем сезоне онгер провел за итальянский клуб семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Позиция "Милана" в Серии А

После стартовых туров чемпионата Италии "Милан" занимает четвертое место в Серии А, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч команда Рубена Аморима проведет 28 октября против "Болоньи".

Ранее мы сообщали, что нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой.

Теги: Футбол Милан
Главные матчи
Кубок Украины 27 октября 18:00
Шахтер - : - Динамо
Серия А 27 октября 19:30
Сассуоло - : - Лацио
Серия А 27 октября 21:45
Торино - : - Комо
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: где и когда смотреть матч "82,38 меня немного расслабили": Михаил Кохан о рекорде и планах на 2027 год "82,38 меня немного расслабили": Михаил Кохан о рекорде и планах на 2027 год Нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой Нападающий сборной Украины может снова сменить клуб зимой
Мнения
Кирилл Круторогов
Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"