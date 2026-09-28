Без Миколенко, но с Трубиным: когда и где смотреть матч Грузия – Украина в Лиге наций

Когда и где сыграют Грузия и Украина

Матч второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи назначен 38-летний Аляр Агаев из Азербайджана.

Новый сезон Лиги наций сборная Украины проводит в Дивизионе B. "Сине-желтые" попали в группу 2 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

В стартовом туре команда Андреа Мальдеры в гостях минимально обыграла Венгрию - 1:0. Грузия, в свою очередь, неожиданно уступила Северной Ирландии дома с таким же счетом.

Грузия сменила тренера перед матчем

После неудачного старта грузинская сборная осталась без главного тренера. Вилли Саньоля на посту сменил местный специалист Рамаз Сванадзе, который ранее работал с молодежной сборной Грузии.

Последние новости из лагеря Украины

В воскресенье, 27 сентября, состоялась пресс-конференция Мальдеры в Тбилиси. Наставник "сине-желтых" сообщил несколько важных новостей.

Поединок с Грузией точно пропустит Виталий Миколенко.

"У него небольшая проблема с ногой, и мы решили не рисковать", - объяснил Мальдера.

В то же время Роман Яремчук завершил восстановление и сможет принять участие в матче.

Также тренер сообщил, что место в воротах на этот раз займет Анатолий Трубин.

"Я с вратарями поговорил об этом ранее. Мы договорились, что первый матч сыграет Ризнык, а второй - Трубин", - рассказал итальянец.

Как соперники играли раньше

Украина и Грузия провели между собой 11 матчей, и украинцы ни разу не проиграли.

На счету нашей сборной семь побед и четыре ничьи. Общая разница мячей - 18:7 в пользу "сине-желтых".

Команды встречались в прошлом розыгрыше Лиги наций. В номинально домашнем противостоянии Украина победила со счетом 1:0, а матч в Грузии завершился вничью - 1:1.

Где смотреть матч Грузия - Украина

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Игру можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки.

Также матч в прямом эфире будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт. Его можно бесплатно смотреть в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Перед игрой запланирована предматчевая студия. Она начнется в 17:45. К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Комментировать противостояние будут Владимир Зверов и Виталий Похвала.