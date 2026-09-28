Без Миколенка, але з Трубіним: коли і де дивитися матч Грузія – Україна у Лізі націй

Коли і де зіграють Грузія та Україна

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Арбітром зустрічі призначено 38-річного Аліяра Агаєва з Азербайджану.

Новий сезон Ліги націй збірна України проводить у Дивізіоні B. "Синьо-жовті" потрапили до групи 2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

У стартовому турі команда Андреа Мальдери на виїзді мінімально перемогла Угорщину – 1:0. Грузія, своєю чергою, несподівано поступилася Північній Ірландії вдома з таким же рахунком.

Грузія змінила тренера перед матчем

Після невдалого старту грузинська збірна залишилася без головного тренера. Віллі Саньоля на посаді змінив місцевий фахівець Рамаз Сванадзе, який раніше працював із молодіжною збірною Грузії.

Останні новини з табору України

У неділю, 27 вересня відбулася прес-конференція Мальдери у Тбілісі. Наставник "синьо-жовтих" повідомив декілька важливих новин.

Поєдинок з Грузією точно пропустить Віталій Миколенко.

"Він має невеличку проблему з ногою, і ми вирішили не ризикувати", – пояснив Мальдера.

Водночас Роман Яремчук завершив відновлення і зможе взяти участь у матчі.

Також тренер повідомив, що місце у воротах цього разу займе Анатолій Трубін.

"Я з воротарями про це поговорив раніше. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий – Трубін", – розповів італієць.

Як суперники грали раніше

Україна та Грузія провели між собою 11 матчів, і українці жодного разу не програли.

На рахунку нашої збірної сім перемог та чотири нічиї. Загальна різниця м'ячів – 18:7 на користь "синьо-жовтих".

Команди зустрічались у минулому розіграші Ліги націй. У номінально домашньому протистоянні Україна перемогла з рахунком 1:0, а матч у Грузії завершився внічию – 1:1.

Де дивитися матч Грузія – Україна

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати.

Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Перед грою запланована передматчева студія. Вона розпочнеться о 17:45. До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Коментуватимуть протистояння Володимир Звєров та Віталій Похвала.