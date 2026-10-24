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Футбол 24 октября 2026 · 16:58

"Мы сами подняли планку": Дахновский отреагировал на разгромное поражение "Буковины"

Вингер черновчан понимает реакцию болельщиков на поражение от "Кудровки" и рассказал, как команда отреагировала на неудачный матч
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Мы сами подняли планку": Дахновский отреагировал на разгромное поражение "Буковины"
Дахновский понимает реакцию фанатов на неудачу команды (Фото: ФК "Буковина")

Вингер "Буковины" Виталий Дахновский отреагировал на критику болельщиков после разгромного поражения от "Кудровки". Футболист признал, что команда сама установила высокие требования к своим результатам, однако напомнил, что неудачные матчи встречаются даже у ведущих клубов.

Об этом Виталий Дахновский рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Реакция фанатов понятна

Дахновский отметил, что игроки понимают разочарование поклонников, ведь сами также тяжело восприняли неудачный результат. В то же время, футболист подчеркнул, что от "Буковины" не стоит ожидать побед в каждом матче Украинской Премьер-лиги.

Он напомнил, что после встречи с "Полесьем" команду активно хвалили, но уже через неделю ситуация изменилась из-за поражения от "Кудровки".

"Мы понимаем болельщиков. Они были очень расстроены, равно как и мы. Но они должны понимать, что такие матчи бывают не только у нас, а вообще во всех командах", - сказал Вингер.

Реакция команды на поражение

По словам футболиста, главный тренер "Буковины" Сергей Шищенко был очень недоволен игрой команды. После матча тренерский штаб вместе с игроками проанализировал ошибки и договорился сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Дахновский также объяснил, почему после одной неудачной встречи команда столкнулась с такой волной критики. По его мнению, это связано с высокими ожиданиями, которые "Буковина" сформировала своими результатами еще во время выступлений в Первой лиге.

"Мы сами очень высоко подняли планку. Еще в Первой лиге задали ее очень высоко, поэтому от нас требуют результатов. Одну игру проиграли – и на нас столько хейта полилось, что просто тапочка", – заявил футболист.

Вингер добавил, что команда стремится отвечать установленным требованиям, но постоянно демонстрировать идеальную игру невозможно. В качестве примера Дахновский привел киевское "Динамо", которое также подвергалось критике после поражения от "Буковины" со счетом 0:3.

По мнению футболиста, неудачный матч против "Кудровки" следует воспринимать как часть футбольного сезона, а не как повод забывать о предыдущих достижениях команды.

Ранее мы рассказывали, что футболист "Буковины" также прокомментировал пенальти в ворота его команды в матче против "Полесья". А в полном интервью для Sport RBC.UA Виталий Дахновский сравнил подходы к работе в черновицком клубе и "Вереси", а также оценил адаптацию к УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Буковина
Главные матчи
УПЛ 24 октября 13:00
Левый Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 октября 13:00
Эпицентр - : - Харьков
АПЛ 24 октября 14:30
Астон Вилла - : - Манчестер Сити
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