"Ми самі підняли планку": Дахновський відреагував на розгромну поразку "Буковини"

Вінгер "Буковини" Віталій Дахновський відреагував на критику вболівальників після розгромної поразки від "Кудрівки". Футболіст визнав, що команда сама встановила високі вимоги до своїх результатів, однак нагадав, що невдалі матчі трапляються навіть у провідних клубів.

Реакція фанатів зрозуміла

Дахновський зазначив, що гравці розуміють розчарування прихильників, адже самі також важко сприйняли невдалий результат. Водночас футболіст наголосив, що від "Буковини" не варто очікувати перемог у кожному матчі Української Прем'єр-ліги.

Він нагадав, що після зустрічі з "Поліссям" команду активно хвалили, але вже за тиждень ситуація змінилася через поразку від "Кудрівки".

"Ми розуміємо вболівальників. Вони були дуже засмучені, так само як і ми. Але вони мають розуміти, що такі матчі бувають не тільки в нас, а взагалі в усіх командах", - сказав вінгер.

Реакція команди на поразку

За словами футболіста, головний тренер "Буковини" Сергій Шищенко був дуже незадоволений грою команди. Після матчу тренерський штаб разом із гравцями проаналізував помилки та домовився зробити все, щоб подібна ситуація не повторилася.

Дахновський також пояснив, чому після однієї невдалої зустрічі команда зіткнулася з такою хвилею критики. На його думку, це пов'язано з високими очікуваннями, які "Буковина" сформувала своїми результатами ще під час виступів у Першій лізі.

"Ми самі дуже високо підняли планку. Ще в Першій лізі задали її дуже високо, тому від нас вимагають результатів. Одну гру програли - і на нас стільки хейту полилося, що просто капець", - заявив футболіст.

Вінгер додав, що команда прагне відповідати встановленим вимогам, але постійно демонструвати ідеальну гру неможливо. Як приклад Дахновський навів київське "Динамо", яке також зазнавало критики після поразки від "Буковини" з рахунком 0:3.

На думку футболіста, невдалий матч проти "Кудрівки" варто сприймати як частину футбольного сезону, а не як привід забувати про попередні досягнення команди.