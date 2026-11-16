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Футбол 16 ноября 2026 · 11:13

"Мне пора перевернуть страницу": скандальный легионер "Полесья" удивил заявлением

Бени Макуана поблагодарил житомирский клуб и его болельщиков за три года сотрудничества
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Мне пора перевернуть страницу": скандальный легионер "Полесья" удивил заявлением
Бенни Макуана (фото: ФК "Полесье")

Конголезский вингер Бени Макуана опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях, фактически попрощавшись с житомирским "Полесьем". Это заявление прозвучало на фоне его сложного положения в команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение игрока в Instagram.

Что написал Макуана

23-летний футболист поблагодарил руководство, тренерский штаб, партнеров по команде и болельщиков за время, проведенное в житомирском коллективе.

"Мне пора перевернуть страницу. Я отдавал всего себя на протяжении трех лет в этом клубе, который навсегда займет особое место в моем сердце. Огромное спасибо руководству, персоналу, тренеру и всем моим товарищам по команде за доверие, усердную работу и воспоминания, которые останутся в раздевалке. А вам, болельщики: спасибо от всего сердца за вашу неизменную поддержку как в победные, так и в трудные времена. Вы – душа этого клуба, и носить эту футболку перед вами было огромной честью. Желаю вам всего наилучшего в будущем", – написал Макуана.

Ситуация игрока в "Полесье"

Официально соглашение игрока сборной Республики Конго с "Полесьем" остается действующим до 30 июня 2028 года.

В то же время главный тренер "волков" Руслан Ротань не рассчитывает на футболиста в первой команде. Еще летом игрока перевели в состав "Полесья-2".

Карьера Макуаны в УПЛ

Бени Макуана перешел в "Полесье" перед сезоном-2023/24 из французского "Монпелье" за 250 тысяч евро. Несмотря на яркий дебют в Украине, дальнейшую карьеру игрока сопровождали дисциплинарные проблемы и неудачные аренды.

В начале 2025 года легионер уже делал похожее заявление о прощании с "Полесьем", что вызвало конфликт с руководством. Вторую половину сезона-2024/25 он провел в аренде в черкасском ЛНЗ, однако из-за нарушений режима и конфликтов с тренерами сыграл лишь 6 матчей (1 гол).

Перед нынешним сезоном футболист отправился в аренду в чешский "Яблонец", но из-за затяжных визовых и документальных проблем не провел там ни одного официального матча.

Всего в составе первой команды "Полесья" Макуана сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 200 тысяч евро.

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Теги: Футбол УПЛ Полесье
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