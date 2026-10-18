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Футбол 18 октября 2026 · 17:28

ЛНЗ устроил разгром в Кривом Роге: как завершился матч с "Кривбассом"

Черкасская команда нанесла криворожцам болезненное домашнее поражение
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
ЛНЗ устроил разгром в Кривом Роге: как завершился матч с "Кривбассом"
Матч "Кривбасс" – "ЛНЗ" (фото: УПЛ)
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Черкасский ЛНЗ одержал убедительную выездную победу над криворожским "Кривбассом" в девятом туре украинской Премьер-лиги. Гости быстро вышли вперед, а во втором тайме довели свое преимущество до трех мячей, оставив хозяев без забитых голов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Быстрый гол ЛНЗ изменил ход встречи

Начало противостояния осталось по черкасской команде.

Уже на седьмой минуте Теди Цара открыл счет, обеспечив гостям раннее преимущество.

Пропущенный мяч заставил "Кривбасс" искать возможности для скорейшего ответа. Однако до завершения первого тайма хозяева так и не смогли восстановить равновесие.

Два гола после перерыва принесли черкасцам разгром

Во втором тайме "Кривбасс" пытался изменить ситуацию, однако гостям удалось сохранить преимущество и увеличить отрыв.

На 70-й минуте Яде забил второй мяч ЛНЗ, существенно усложнив задачу для хозяев.

Криворожцам нужно было играть уже два гола, но вернуть интригу в противостояние они не смогли.

На 85-й минуте Дэвид в третий раз поразил ворота "Кривбасса" и установил окончательный счет встречи.

Таким образом, ЛНЗ одержал победу со счетом 3:0, прервав свою четырехматчевую безвыигрышную серию на выезде.

Для "Кривбасса" поражение стало очередной неудачей на домашнем стадионе. Команда не смогла забить ни одного мяча и позволила сопернику одержать убедительную победу.

"Кривбасс" – ЛНЗ – 0:3 (0:1) Царя, 7, Яде, 70, Дэвид, 85.

Ранее "Полесье" в меньшинстве разгромило "Динамо".

Теги: УПЛ
Главные матчи
УПЛ 18 октября 13:00
Полесье - : - Динамо
УПЛ 18 октября 13:00
Кривбасс - : - ЛНЗ
АПЛ 18 октября 16:00
Лидс - : - Манчестер Юнайтед
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