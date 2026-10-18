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Футбол 18 жовтня 2026 · 17:28

ЛНЗ влаштував розгром у Кривому Розі: як завершився матч із "Кривбасом"

Черкаська команда завдала криворіжцям болючої домашньої поразки
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
ЛНЗ влаштував розгром у Кривому Розі: як завершився матч із "Кривбасом"
Матч "Кривбас" – "ЛНЗ" (фото: УПЛ)
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Черкаський ЛНЗ здобув переконливу виїзну перемогу над криворізьким "Кривбасом" у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги. Гості швидко вийшли вперед, а в другому таймі довели свою перевагу до трьох м'ячів, залишивши господарів без забитих голів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Швидкий гол ЛНЗ змінив перебіг зустрічі

Початок протистояння залишився за черкаською командою.

Уже на сьомій хвилині Теді Цара відкрив рахунок, забезпечивши гостям ранню перевагу.

Пропущений м'яч змусив "Кривбас" шукати можливості для швидкої відповіді. Проте до завершення першого тайму господарі так і не змогли відновити рівновагу.

Два голи після перерви принесли черкасцям розгром

У другому таймі "Кривбас" намагався змінити ситуацію, проте гостям вдалося зберегти перевагу та збільшити відрив.

На 70-й хвилині Яде забив другий м'яч ЛНЗ, суттєво ускладнивши завдання для господарів.

Криворіжцям потрібно було відігравати вже два голи, але повернути інтригу в протистояння вони не змогли.

Натомість на 85-й хвилині Девід утретє вразив ворота "Кривбаса" та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Таким чином, ЛНЗ здобув перемогу з рахунком 3:0, перервавши свою чотириматчеву безвиграшну серію на виїзді.

Для "Кривбаса" поразка стала черговою невдачею на домашньому стадіоні. Команда не змогла забити жодного м'яча та дозволила супернику здобути переконливу перемогу.

"Кривбас" – ЛНЗ – 0:3 (0:1) Цара, 7, Яде, 70, Девід, 85.

Раніше "Полісся" у меншості розтрощило "Динамо".

Теги: УПЛ
Головні матчі
УПЛ 18 жовтня 13:00
Полісся - : - Динамо
УПЛ 18 жовтня 13:00
Кривбас - : - ЛНЗ
АПЛ 18 жовтня 16:00
Лідс - : - Манчестер Юнайтед
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