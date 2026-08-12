Кто в обойме "Динамо" на матч с "Карабахом": полный список футболистов, улетевших в Баку

"Слава Украине!" в Баку

Путь "бело-синих" в Азербайджан пролегал через Польшу. После воскресного матча УПЛ против "Вереса" команда прибыла в Люблин, где провела утреннюю тренировку. Перелет в Баку длился около 4,5 часов. В аэропорту динамовцев встретили представители украинской диаспоры, которіе приветствовали команду лозунгом "Слава Украине!" и вручили памятные сувениры.

Состав "Динамо" на ответную игру

На решающий поединок главный тренер Игорь Костюк взял 25 футболистов:

Вратари: Манько, Ольховый, Суркис

Защитники: Беловар, Дубинчак, Кендзера, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре

Полузащитники: Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко

Нападающие: Герреро, Мунгенге, Пономаренко

Киевляне в аэропорту столицы Азербайджана (фото: ФК "Динамо")

Где смотреть матч "Карабах" – "Динамо"

Первая встреча соперников завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0. В Баку "Динамо" будет отстаивать путевку в раунд плей-офф.

Ответный матч состоится в четверг, 13 августа, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток английского арбитра Стюарта Аттвелла прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию поединка покажут телеканал "2+2" и платформа "Киевстар ТВ".

Отметим, что победитель украинско-азербайджанского противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, скорее всего, сыграет с нидерландским "Твенте". В первом матче футболисты этого клуба разгромили на собственном поле соперников из словацкого ДАК 1904 года со счетом 6:0.

Команда, которая проиграет по итогам двух матчей – окончательно вылетит из еврокубков.